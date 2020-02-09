【花木蘭】無懼武漢肺炎與杯葛　迪士尼不改檔期3月底如期上映

迪士尼今年度第一部經典動畫真人版大片「花木蘭」，將要推出就碰上武漢肺炎的衝擊，重要大市場中國大陸影業不知能否回復元氣、如期上映？ 公司面臨「全球同步切割大陸」，或是「全球延檔配合大陸」的痛苦掙扎。以影片的題材、卡士，中國大陸應該是北美之外最重要的市場，絕對很難捨棄，特別「花木蘭」又是耗資破億美元的重量級製作，更需要大陸來回本獲利。

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根據「綜藝報」報導，迪士尼仍在美式足球超級盃的廣告時段砸錢推出「花木蘭」最新預告，似乎沒有要為了中國大陸延後全球檔期，還是會如原定計畫從3月下旬起陸續在各國上映。儘管大陸不與全球同步可能會面臨嚴重的盜版片打擊戲院收入問題，迪士尼已為全片擬妥宣傳計畫，很難在一個多月前臨時更動，只能被迫先顧好中國以外的其他地區，且該片的中國檔期其實至今都未宣布，現在只有看疫情發展再來安排，倘若3月時中國大陸的新片上映、戲院經營狀況無法恢復，「花木蘭」很難硬要在中國與全球同檔期放映。

「綜藝報」指出，「花木蘭」看似東方的故事，其實女英雄的冒險這種主題符合當今影業主流，吸引力不會只限於華人區，應該對於歐美觀眾也會有吸引力。現在迪士尼暫且以不變應萬變，「花木蘭」全球推出檔期維持原定計畫。

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