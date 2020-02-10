【奧斯卡2020】畢彼特轉型電影大亨撐小眾　19年贏足3次最佳電影

第92屆奧斯卡最佳男配角上，競爭非常激烈，有《在晴朗的一天出發》湯漢斯（Tom Hanks）、《教廷白煙》（The Two Popes）Jonathan Pryce、《愛爾蘭人》（The Irishman）阿爾柏仙奴（Al Pacino）和祖柏斯（Joe Pesci），最終由《從前有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）的畢彼特（Brad Pitt）奪得，這亦是他首個奧斯卡演技獎項。 今次是畢彼特二度提名奧斯卡最佳男配角，1996年度以《十二猴子》入圍，可惜最終敗給《非常嫌疑犯》的奇雲史柏西。但其實他除了幕前工作，亦一直落力支持小眾題材，更出錢出力開電影公司參與製作。那份對電影的熱誠和衝勁，跟香港金像影帝古天樂不遑多讓，同樣偶像演員出身，同樣不甘被限制於幕前，同樣對小眾或本土題材有份熱誠。

畢彼特初出道演《末路狂花》，已經成功收獲不少女粉絲。（劇照）

畢彼特1991年首次演出Ridley Scott執導的電影《末路狂花》甚受女觀眾歡迎，加上型仔的外表即時成為了偶像派演員，迷倒不少女性，封他為男神。不過他在2001年跟Brad Grey和Jennifer Aniston共同創立了電影公司Plan B娛樂公司，成立第5年由《無間道風雲》（The Departed）贏得第一個奧斯卡最佳電影獎項，其後別別在2013年製作的《被奪走的12年》（12 Years a Slave）以及2016年的《月亮喜歡藍》（Moonlight）都有先後奪得奧斯卡最佳電影，來頭認真不少！

2013年《被奪走的12年》奪得奧斯卡最佳電影。（官方宣傳海報）

三座小金人奠定Plan B地位

畢彼特1991年首次演出Ridley Scott執導的電影《末路狂花》甚受女觀眾歡迎，加上型仔的外表即時成為了偶像派演員，迷倒不少女性。隨後一部《七宗罪》（Seven）更加嶄露頭角，加上近年佬味愈來愈重，令人不禁封他為男神。

不過講到成就，他近年在電影投資上比演出更具影響力。2001年，他跟著名製作人Brad Grey和前妻Jennifer Aniston，共同創立了電影公司Plan B娛樂公司，開始參與拍攝及投資電影。成立第5年就以《無間道風雲》（The Departed）贏得第一個奧斯卡最佳電影獎項，非常了不起。其後分別在2013年製作的《被奪走的12年》（12 Years a Slave）以及2016年的《月亮喜歡藍》（Moonlight）都有先後奪得奧斯卡最佳電影，19年間便贏了3個小金人，比不少電影公司更強，來頭認真不少！

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Brad Pitt 與第一任妻子 Jennifer Aniston 繼《第77屆金球獎》後再之同台，今次更有身體接觸。（Getty Images）

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直至2005年，畢彼特跟第一任前妻Jennifer Aniston離婚後，Brad Grey出任Paramount電影總經理後，畢彼特就成為公司唯一的話事人。不過隨後他的業績蒸蒸日上，再奪得了兩座奧斯卡最佳電影獎項。事實上除了大片外，他同樣十分支持小眾題材，拍過不少該類型的電影，創業作《木馬屠城》、《朱古力獎門人》、《地球末日戰》、《星際任務》以及去年都有提名奧斯卡最佳影片的《為副不仁》等等。

畢彼特和安祖蓮娜祖娜早已為「鬥氣」一事出面澄清。（Getty Images）

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跟安祖蓮娜鬥氣？

早前有消息傳過畢彼特跟第二任前妻安祖蓮娜祖娜離婚後鬥氣，勢要在分開後活得比對方好，意指安祖蓮娜祖娜頻頻接大片，如：《黑魔后2》和Marvel Studios的《永恆族》，事實上豬嘴早已講過自己接戲並不會單單睇票房，只要吸引到他，即是題材是較為小眾，不論角色、票房會否大賣都十分樂意嘗試。

在第89屆奧斯卡上，畢彼特就以《月亮喜歡藍》擊敗大熱門《星聲夢裡人》（La La Land）奪得最佳電影，他以種族、同性、歷史、人物傳記等議題，道出了一個令奧斯卡評委關心且給予獎項來肯定的故。《被奪走的12年》也一樣，當初製作這套電影前，曾有人提出︰「為甚麼美國電影極少涉及黑奴那段歷史？」其後就開始嘗試投入製作，獲得十分亮眼的成績。

根據部份外國傳媒報導，《月亮喜歡藍》中部份演員在短短三天就完成了所有戲份拍攝，可見短的製作時間，根本不會影響電影的質數。（《月亮喜歡藍》劇照）

另外，畢彼特除了間中抽空拍拍戲外，其實他更樂意做好監製的工作、到不同地方開會、在不同片場監督進度、又到大小編輯室提供意見。近年的電影或劇集如《玉子》、《戰爭機器》、《Brad’s Status》、《美麗男孩》、《亨利五世：新王之路》以及《The OA》等，均擔任了監製一職，將自己的大部分精力都投放在幕後，成功由一名小鮮肉偶像演員，轉型成為型佬電影大亨。