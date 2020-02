【奧斯卡2020】畢彼特轉型電影大亨撐小眾　19年贏足3次最佳電影

第92屆奧斯卡最佳男配角上,競爭非常激烈,有《在晴朗的一天出發》湯漢斯(Tom Hanks)、《教廷白煙》(The Two Popes)Jonathan Pryce、《愛爾蘭人》(The Irishman)阿爾柏仙奴(Al Pacino)和祖柏斯(Joe Pesci),最終由《從前有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)的畢彼特(Brad Pitt)奪得,這亦是他首個奧斯卡演技獎項。

今次是畢彼特二度提名奧斯卡最佳男配角,1996年度以《十二猴子》入圍,可惜最終敗給《非常嫌疑犯》的奇雲史柏西。但其實他除了幕前工作,亦一直落力支持小眾題材,更出錢出力開電影公司參與製作。那份對電影的熱誠和衝勁,跟香港金像影帝古天樂不遑多讓,同樣偶像演員出身,同樣不甘被限制於幕前,同樣對小眾或本土題材有份熱誠。