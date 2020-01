Eminem無預警出新專輯　主打《Darkness》MV重塑美國2017年槍擊案

「饒舌之神」Eminem繼去年毫無預兆之下推出專輯《Kamikaze》,日前再於Twitter發布收錄了20首歌的全新專輯《Music To Be Murdered By》,令一眾樂迷興奮不已。新專輯名非常搶眼,封面更是Eminem一手拿槍一手拿斧頭,他在發布專輯的Twitter post上大膽留言:「It's your funeral.(這是你的喪禮。)」,亦提到今次的專輯封面的靈感是來自知名驚悚片導演Alfred Hitchcock於1958年發行的原聲大碟《Music To Be Murdered By》。

在今次的新專輯,Eminem在歌曲中呼籲大家多關注社會議題,並率先推出以2017年美國拉斯維加斯發生的槍擊案為主題的主打歌《Darkness》的MV。不過今次的拍攝方法不是要將悲劇重現大家眼前,而是從槍手的視角出發,加上有《The Sounds of Silence》作背景音樂,令歌曲更加沉重。最後,Eminem亦透過這宗悲劇帶出管制槍械的重要性,更呼籲市民要投票來表達意見。

另外,每次Eminem推出新專輯最令歌迷期待的就是合作的歌手陣容,而今次合作的包括有早前宣布暫別樂壇的Ed Sheeran、於去年底因癲癇發作搶救不治的Rapper Juice WRLD、Skylar Grey、Anderson .Paak等有份量音樂人。