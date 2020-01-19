Eminem無預警出新專輯　主打《Darkness》MV重塑美國2017年槍擊案

「饒舌之神」Eminem繼去年毫無預兆之下推出專輯《Kamikaze》，日前再於Twitter發布收錄了20首歌的全新專輯《Music To Be Murdered By》，令一眾樂迷興奮不已。新專輯名非常搶眼，封面更是Eminem一手拿槍一手拿斧頭，他在發布專輯的Twitter post上大膽留言：「It's your funeral.（這是你的喪禮。）」，亦提到今次的專輯封面的靈感是來自知名驚悚片導演Alfred Hitchcock於1958年發行的原聲大碟《Music To Be Murdered By》。

在今次的新專輯，Eminem在歌曲中呼籲大家多關注社會議題，並率先推出以2017年美國拉斯維加斯發生的槍擊案為主題的主打歌《Darkness》的MV。不過今次的拍攝方法不是要將悲劇重現大家眼前，而是從槍手的視角出發，加上有《The Sounds of Silence》作背景音樂，令歌曲更加沉重。最後，Eminem亦透過這宗悲劇帶出管制槍械的重要性，更呼籲市民要投票來表達意見。

另外，每次Eminem推出新專輯最令歌迷期待的就是合作的歌手陣容，而今次合作的包括有早前宣布暫別樂壇的Ed Sheeran、於去年底因癲癇發作搶救不治的Rapper Juice WRLD、Skylar Grey、Anderson .Paak等有份量音樂人。