猛禽暴隊影評│狠心切割恐怖情人　從「小丑女」學會重新愛自己

你迷上那個簡單卻又繽紛的煎蛋三明治了嗎？那就是《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey）最樸實無華卻也愉快的第一印象。

女性英雄電影近年已有許多，但若以女性反派做為基調的漫畫改編電影倒是少數，瑪歌羅比（Margot Robbie）當年平地一聲雷演出《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad），張狂暴亂的「小丑女」形象深入人心，讓人深刻愛上哈蕾奎茵（Harley Quinn）這個角色，她就像「小丑」一樣充滿著不確定感，卻又似乎很單純，這種單純來自於她對「小丑」的著迷，愛情容易讓人狂亂，倒不如說是哈蕾奎茵內心的封閉拘謹，完全被「小丑」開發，讓她忠於自己的瘋狂。

小丑女深深愛上恐怖情人小丑。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

所以《猛禽暴隊：解瘋小丑女》做為接續「小丑女」接下來的故事，就該讓她回到她自己，哈蕾奎茵分手，原因是男方在功績上的壓迫，但她又不甘心於成為附屬品，所以她有自己的家，自己的房間，自己的武器，什麼都是自己的，愛情的一切都還給對方，就連初識的浪漫場景都被她炸爛。又瘋狂，又偏激，但這就是小丑女。

所幸《猛禽暴隊：解瘋小丑女》在導演閻羽茜（Cathy Yan）的構築下，師法昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的電影敘事，時序跳接，隨性介紹猛禽暴隊的成員，沒有平均分配，想到就介紹，這種恣意而為恰巧成為了電影的基調，girl just wanna have fun，她們想玩，想鬧，想自由，男人當然沒有介入的資格。

瑪歌羅比張狂暴亂的「小丑女」形象深入人心。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

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電影一邊像是《危險人物》（Pulp Fiction）那樣跳接時間點，卻又適時調劑加入動作戲或喜劇，一邊符合提倡公式化，另一邊卻又瘋狂，所有的復仇、職場歧視以及戀情自主，都能夠女性團體相聚這種短暫的歡愉之中，意外找到了爽快感，她們最想做的，就是痛打男人。

如果從此處來看，「小丑女」哈蕾奎茵在其他女性各自都有困境，黑金絲雀（Black Canary／Jurnee Smollett-Bell飾演）有著一身好功夫及歌藝，卻僅能當作「黑面具」Roman（Black Mask／伊雲麥葵格飾演）在夜總會用來炫耀的宣傳工具；女獵手（Huntress／Mary Elizabeth Winstead飾演）出身於富商家庭，慘遭滅門之後苦練多年武術，就只為了復仇；女警探Renee（Rosie Perez飾演）能力雖好，卻在性別歧視的職場上無法發揮；小神偷卡Cassandra Cain（Ella Jay Basco飾演）則是誤入險境的街頭女孩，卻是整起事件的關鍵。

小丑女與她的好姊妹們。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

這群女人沒有統整的目標，實際上來說，她們根本沒想過組隊，也不是因為有共同敵人，電影前半段較像是不得不聚在一起對抗敵人，她們各自面對自己的壓迫，沒有拯救一座城市乃至於世界的責任，她們的反應就很簡單，誰敢惹老娘，老娘就要他好看。

這真的是有趣極了。相較於「黑面具」毫無節制的憤怒，公然要求弱女子裸露，在大眾面前羞辱對方，「猛禽暴隊」的組成則為正當許多，她們終究知道自己想要什麼，這是一個充滿女性自主的覺醒故事，只是搭配一堆精彩且瘋狂的動作戲，變得更娛樂而已。

「黑面具」由伊雲麥葵格飾演。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》實在太好玩了，無論是大鬧警局，卻用類似於橡皮擦的子彈；街頭鬥毆對方又莫名其妙死去；遊樂場猶如打怪過關的遊樂設施，有跳床也有溜滑梯；溜冰鞋對上黑幫的飛車黨羽，一切都是這麼的好玩，「小丑女」玩得比我們想像中還要開心，這是她的危險遊戲，早就與死亡共舞，根本不會懼怕這些事情。

反派與正派便成了對比，我一直覺得找個性斯文陰柔的伊雲麥葵格來演出「黑面具」是件很好玩的事，他對皮相的迷戀，對於內心自信的缺乏，看到哈蕾奎茵總能活出自我，相信他內心也是羨慕，只是他也無所適從，最後像個小孩一樣大鬧大亂，這個社會總是這麼殘酷，可以包容男人的幼稚，歸化為浪漫，卻總是污名化女人的幼稚，認為不成熟就是不成熟。

遊樂場猶如打怪過關的遊樂設施，有跳床也有溜滑梯。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

不成熟那又如何呢？《猛禽暴隊：解瘋小丑女》相當理想化的運用這種不成熟，開發出眾多女英雄的真實面貌，於是猶如女神一般的神奇女俠、Marvel隊長距離我們如此遙遠，但是哈蕾奎茵卻就像是我們每個女生好朋友，迷人極了，這也是我們愛上哈蕾奎茵的原因。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】