武漢肺炎肆虐,疫情遍及全球,香港人除了撲口罩及消毒用品,近日更瘋狂搜羅廁紙,超市藥房的紙巾貨架被掃空,可謂一大奇景。 唔止市民有欠缺廁紙恐慌,連「小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie)都話要去偷廁紙,唔通美國都有咁多人搶紙巾?

因咩事小丑女要去偷廁紙?(電影劇照)

近日瑪歌羅比主演的《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)近日上映,日前她上節目《The Graham Norton Show》宣傳時,被主持人踢爆到朋友家偷廁紙,令她大感尷尬。

想知發生咩事?

瑪歌羅比嘅靚相