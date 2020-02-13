猛禽暴隊│瑪歌羅比談三次演小丑女心路歷程　證實DCEU多重宇宙？

瑪歌羅比（Margot Robbie）因飾演2016年《自殺特攻‬：超能暴隊》（Suicide Squad）的「小丑女」哈蕾奎茵（Harley Quinn）而大受粉絲喜愛，有趣的是，她的第二次「小丑女」獻給了華裔女導演閻羽茜（Cathy Yan）執導的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn），且未來也會以這個身份加入占士根（James Gunn）執導的新版《自殺特攻‬：超能暴隊》（The Suicide Squad）。

瑪歌羅比談三次扮演小丑女的心路歷程。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

近日訪談中，瑪歌羅比被問及飾演三次「小丑女」的心得，她表示：「這讓我探索了小丑女角色的不同面向，這個角色與漫畫呈現的非常類似，但每位導演所呈現的感覺都不同，不管是審美觀、甚至是感覺，但角色的本質以及精神都是相同的，而這就是電影。」

在大衛艾亞（David Ayer）執導的《自殺特攻：超能暴隊》當中，集結了謝拉力圖（Jared Leto）飾演的小丑、韋史密夫（Will Smith）飾演的「死亡射手」、Jai Courtney飾演的迴旋鏢隊長、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）飾演的「魅女巫」、Jay Hernandez飾演的「烈魔」等人，而小丑女在裡頭戲份並不多，主要著重與小丑的互動。但在《猛禽暴隊：解瘋小丑女》裡，小丑女與小丑分手了，傷心欲絕的她顯然與一般失戀女子無異，同樣過得行屍走肉，顯露了她脆弱的一面，也曝露了她更瘋狂的一面。

《自殺特攻：超能暴隊》集結了謝拉力圖（Jared Leto）飾演的小丑、韋史密夫（Will Smith）飾演的「死亡射手」、Jai Courtney飾演的迴旋鏢隊長、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）飾演的「魅女巫」、Jay Hernandez飾演的「烈魔」等人。（《自殺特攻‬：超能暴隊》劇照）

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瑪歌羅比也擔任《猛禽暴隊：解瘋小丑女》製片

導演以兩人分手作為破題，讓小丑女在葛咸城獨自生活，而分手後接踵而來的大麻煩，也成了電影裡的亮點之一。雖然DC的超級英雄「蝙蝠俠」就經手過添布頓（Tim Burton）、Joel T. Schumacher、基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）、薩克薛達（Zack Snyder）以及正在執導筒的麥里夫斯（Matt Reeves）等多位導演，但與小丑女不同的是，這些蝙蝠俠的演員們都各異。

瑪歌羅比很幸運可以透過截然不同的視角，詮釋各種面向的小丑女，訪談當中，瑪歌羅比也提到，小丑女是非常不按牌理出牌又很神經質的，因此同樣的一段旅程，她的反應每次都充滿驚喜。

瑪歌羅比很幸運可以透過截然不同的視角，詮釋各種面向的小丑女。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

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值得一提的是，這次電影瑪歌羅比旗下的LuckyChap娛樂製片公司也有參與，她身為製片也十分用心：「講述不同的故事，非常符合我們公司的精神，我們的確希望顛覆社會對女性的印象。我們很愛說故事、呈現故事，也喜歡吸引人的角色。我們很自然地製作出一部傾向女性主導的內容，我們認為目前市場上缺乏這樣的內容，我們有責任、且這也是我們的興趣所在，另一個機會在於像這類型的R級女孩黑幫動作片還未出現過。」

另一個有趣的點是，某次瑪歌羅比被媒體問到，小丑女是否會與華堅馮力士（Joaquin Phoenix）飾演的「小丑」（Joker）見面，或是有所關聯，她表示：「我認為他們兩人是存在於兩個截然不同的世界，他的葛咸城與小丑女所在的葛咸城是非常不同的，我不知道兩人應該如何才能連結起來，而且哈蕾奎茵感覺會讓小丑發瘋，她會在冰箱的另一側說：『布丁，你在幹嘛』而他感覺會說『我需要安靜個幾分鐘，我正遭受著巨大痛苦。』」

瑪歌羅比認為小丑女與華堅馮力士扮演的小丑是存在於兩個截然不同的世界。（《JOKER小丑》劇照）

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瑪歌羅比的回答讓人非常有畫面，但也讓人更好奇兩人相遇是否會激出更多火花，而目前《猛禽暴隊：解瘋小丑女》已經上映，大家可以親自去大銀幕上享受失戀後小丑女的瘋狂表現，也可以接著期待接下來占士根所帶來的《自殺特攻：超能暴隊》。

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