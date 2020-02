猛禽暴隊│瑪歌羅比談三次演小丑女心路歷程　證實DCEU多重宇宙？

瑪歌羅比(Margot Robbie)因飾演2016年《自殺特攻‬:超能暴隊》(Suicide Squad)的「小丑女」哈蕾奎茵(Harley Quinn)而大受粉絲喜愛,有趣的是,她的第二次「小丑女」獻給了華裔女導演閻羽茜(Cathy Yan)執導的《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn),且未來也會以這個身份加入占士根(James Gunn)執導的新版《自殺特攻‬:超能暴隊》(The Suicide Squad)。