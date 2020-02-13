【失路人】改編2016荃灣石棺藏屍案　追債惹殺身單位傳惡臭始揭發

台灣電影《失路人》改編自香港真人真事命案，案件為2016年3月4日，發生於荃灣灰窰角街工廈的水泥藏屍案，發生在DAN6工廠大廈9樓D室，28歲男子張萬里疑被人用哥羅芳殺害，再被封在灌滿混凝土的木箱中，外觀猶如石棺一樣，其中一名疑犯在案發後潛逃到台灣避難，拍攝團隊在台港兩地跨國合拍，堪稱是一套融合犯罪主題與社會紀實類型的電影，該戲將於當地2月21日上映。

台灣電影《失路人》改編自香港真人真事殺人事件，但這篇電影卻由台灣進行拍攝。（電影海報）

《失路人》由《比悲傷更悲傷的故事》石知田、黃采儀、《陽光普照》陳以文、《麻醉風暴2》黃柔閩、以及《金都》的朱栢康主演，故事以三個異鄉人，展開一段橫跨台港兩地的逃亡之旅。

臺仔與兄妹檔阿聰、Panda在香港工廈合租一個單位，阿聰卻欠工廈房東波士十萬、同時間，波士貪戀Panda的美色、臺仔為了心儀的Panda而勒索了波士，眾人陷入複雜的四角關係，在陰差陽錯之下被勒索的波士以為是阿聰耍的詭計，上門談判卻被阿聰錯手誤殺，走投無路的三人決定以水泥藏屍後逃亡到台灣。臺仔的父母卻因保護臺仔，意外捲入了這場危局，無路可走的他們該何去何從，如何完成各自的救贖之路呢？

《失路人》三位主角在案發後的逃亡之旅又會如何呢？（預告擷圖）

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留在DAN6的石棺，最終由工作人員負責運走。(資料圖片)

先以水泥石棺封屍 後潛逃台灣

在真實案件中，死者為28歲男子張萬里，2008年因與主犯曾祥欣一同就讀，在港舉辦的美國麻省理工學院遙距課程而相識，繼而成為好友。據張的朋友透露張萬里為人熱心、喜歡幫助朋友，後者則是個時常呃飲呃食的賤男，跟花名為「小草」的何菱瑜在旺角一間「日式女僕餐廳」認識。

張萬里跟曾祥欣相識8年，在上門追債後被曾祥欣以及涉案兩名疑犯張善恆和劉錫豪迷暈，後來因發現張萬里失去知覺，才發現自己錯手殺人。於是眾人想盡辦法處理屍體，期間有人提議石棺封屍，更在荃灣購入水泥和泥沙，但最終在搬運石棺時，因升降機超重而鳴響，眾人隨即將石棺運回單位內並潛逃台灣。

姓何女疑犯被押到DAN6重組案情。 （資料圖片）

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單位傳出惡臭 終揭發兇案

後來因單位傳出惡臭又無人應門，鄰近的戶主主動聯絡業主開鎖入屋，即發現在單位中央放置了一個長方形的水泥磚，確定是惡臭味的源頭，懷疑有屍體藏於其中，經消防員開鑿整整五小時，發現屍體已嚴重腐爛，其後確定屍身衣服與事主失蹤時所穿的吻合，經家屬認屍後証實死者為張萬里。

張善恆最後一站到DAN6重組案情。(王譯揚攝)

主被告判終身監禁 次及第三被告判監17年

後來潛逃到台灣的何菱瑜擬不堪壓力，又怕在台灣被滅口，護照更被三男沒收，只能向香港男友救助。男友飛到台灣後，陪同她向當地警方報案，揭發其三男行蹤。案件由2016年起審足3年，何菱瑜先於2016年8月12日獲控方撤銷控罪，而首被告曾祥欣於2019年12月13日裁定謀殺罪成囚終身，2019年12月16日，次被告及第三被告誤殺罪成，判監17年，當中包括誤殺罪判監15年，以及非法處理屍體罪判監4年8個月，其中2年分期執行。