【永恆族】Marvel破格首對男同志英雄誕生　會結婚有孩子仲有咀戲

荷里活電影愈來愈講求多元化，Marvel的超級英雄電影也不例外，老闆Kevin Feige更證實在《永恆族》（The Eternals）會有首位同志英雄誕生，原來這位英雄更會結婚、有孩子，更將擁有Marvel Cinematic Universe的第一個同性戀親吻戲。

有指《永恆族》更會是《復仇者聯盟4》的2.0，繼續將故事延續下去。（GettyImages）

Marvel Studios今年有2套電影等住上映，《黑寡婦》（Black Widow）以及《永恆族》（The Eternals），都是影迷相當期待的作品。有指《永恆族》更會是《復仇者聯盟4》的2.0，繼續將故事延續下去。

早前曾傳出男主角Richard Madden是永恆族的同志英雄。（GettyImages）

Marvel老闆Kevin Feige早前證實首位同志英雄即將在《永恆族》登場，但當時就沒有透露到這位英雄的身分。

近日謎底終於解開，有份拍《永恆族》的黎巴嫩裔男演員Haaz Sleiman接受訪問時就話，他在戲中會與亞特蘭大的同性戀超級英雄Phastos（B​​rian Tyree Henry飾演）結婚，他們將會代表一個同性戀家庭，有一個孩子。

當被問到《永恆族》是否會出現MCU的第一個同性戀之吻時，Haaz Sleiman證實了二人在戲中會有一場吻戲：「這是一個美麗而動人的吻，每個人都哭了。」

本身已經出櫃的Haaz覺得，要在戲中展現同志家庭的愛與美麗是非常重要的，很有意義。他又大讚B​​rian Tyree Henry是個出色的演員，將Marvel首位同志英雄演繹得很優美。

去年，其實在《復仇者聯盟：終局之戰》曾引入了一個同性戀角色，由導演Joe Russo客串一位男同志成為MCU首個LGBTQ角色。不過，角色是大配角，加上角色不是由同志男星扮演，所以備受抨擊。