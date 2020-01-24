【永恆族】再有故事大綱流出　Eternals早已隱藏在人類社會

Marvel Studios今年只有2套電影上場，正是5月上映的《黑寡婦》（Black Widow）以及《永恆族》（The Eternals），當然會受到外界的高度關注，隨着《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）告一段落，有指《永恆族》將會成為《復仇者聯盟4》的2.0，將故事繼續延續下去。

趙婷執導的《永恆族》由安祖蓮娜祖莉擔正，是開啟Marvel電影宇宙新階段一部很重要的作品（《永恆族》官方宣傳照）

由於《永恆族》現在投入拍攝當中，早前都有不少偷拍的現場照和片段流出，當中已曝光的有安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、Gemma Chan（陳靜）以及Kit Harington。

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Deviants將會大舉入侵！（movieweb圖片）

事關《永恆族》發生在《復仇者聯盟4》後，所以地球上的人對「外星人」早已不感出奇，據知今集故事會發在Eternals和Deviants之間，部份Eternals會跟政府官員和現代人並肩作戰，同時是一個契機將Eternals向世界展現，當中包括由理察麥登（Richard Madden）飾演的Ikaris、安祖蓮娜祖莉飾演的Thena以及Gemma Chan飾演的Sersi等人，為大家帶來更多戰鬥大場面。

同時有指似乎Eternals不僅隱藏在人類社會當中，更在政府中擔任非常重要的地位，因為有現場照顯示出他們有跟其他政府官員一起工作。由於該情況被Deviants發現了，他們以此作為伏擊Eternals的契機，令重要政府官員的生命受到重大威脅，加上普通人的保安隊根本不足以阻止他們。

《The Eternals》將會是Marvel電影宇宙第四階段的電影。（Marvel Comics）

在該困局當中，最終會迫使在地球上秘密生活了數千年的Eternals伸出援手，而他們亦別無他選，只能在光天化日之下採取行動，前去營救政府官員，更會將自己的真實身份公諸於世。

加上Eternals的秘密公開了，Eternals和Deviants之間的戰爭無疑會迅速升級，當戰場移師到地球上，Eternals無可避免要分心分神保護地球人，相信這會令Eternals扮演人類的新保護者以及超級英雄，而不是僅僅生活在地球上的外星人。