【永恆族】網民偷拍片場照流出　Gemma Chan神力爆發一打十

昨日（10日）確實Marvel Studios MCU第4階段電影之一《奇異博士2》（奇異博士之瘋狂的多重宇宙，Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的導演卸任，今日則有《永恆族》（The Eternals）的片場照和片段流出！

Marvel官方早前公開一張劇照。（Marvel圖片）

《永恆族》目前正在倫敦拍攝，Kit Harington在戲中扮演Black Knight，而Gemma Chan（陳靜）則扮演Sersi，流出的照片中，穿着便服的兩人在草地上漫步，笑得非常開心。

另外更有張Gemma Chan吊威吔的照片，未知她正受到甚麼威脅，還是她察覺到有危險，需要憑自己的能力來解決，因為在流出的影片可見，Gemma Chan身後有一群人，隨着強風機啟動，同時意味着她自己散發出能量，相信到時要靠後製才能看到她的能力有多強，而那群人隨即倒下，她則慢慢地升到半空之中。

Kit Harington和Gemma Chan漫步草地畫面曝光。（Marvel News圖片）

在漫畫中，Kit Harington的角色是Black Knight，但他成為Black Knight之前名叫Dane Whitman，是位沒有超能力的平常人，但當他成為Eternal Sersi的命脈時，獲得了前所未有的力量、速度以及其他身體機能的增長，更得到一種神秘的能力，可以看到「過去的世界」。他擅長用劍，除了是位出色的戰士外，更是個十分聰明的人，擁有物理學碩士學位。

而對於Sersi的力量，這是永恆的力量，具有靈力、蛻變能力、天賦的才智、超人的力量、毅存、耐力、敏捷性和反射力，正如流出的片場照和影片所示，Sersi可以令自己和他人懸浮在半空，更能以超人的速度飛行。

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《永恆族》現場片段：