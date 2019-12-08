【永恆族】首條電影片段曝光　Kevin Feige：將重新定義MCU！

一連四日在巴西聖保羅舉行的CCXP，其中一個焦點當然是Marvel Studios的未來計劃。據了解，他們除了公布《黑寡婦》（Black Widow）全新海報外，還公開了兩部劇集的首張劇照。然而場內最矚目的事，莫過於《永恆族》（The Eternals）的首條短片出爐。雖然暫時該片段未有在網上發布，但據Marvel Studios總裁Kevin Feige稱「電影將重新定義MCU」。

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《永恆族》首條影片在CCXP上公布，但相信暫時不會在網上可以見到。（Reddit 網上圖片）

Marvel Studios總裁Kevin Feige早前出席Marvel Studios在CCXP舉行的活動時，為粉絲帶來不少震撼消息，當中最讓在場粉絲血脈沸騰，是公開了《永恆族》首條影片。最有趣的是，這條短片，據Kevin Feige形容是「從攝影機公開的最原始影片」，這意味著影片仍未作後期製作。雖然如此，但據場內人士稱，影片的拍攝效果非常出眾，並指電影將與MCU目前的其他電影非常不同。

Marvel Studios總裁Kevin Feige都有出席CCXP，並稱《永恆族》「將重新定義MCU」。（lodix1 Twitter 圖片）

據外國傳媒稱，影片一開始見到由理察麥登（Richard Madden） 飾演的Ikaris出現，然後就是永恆族整個隊伍。據外媒《Collider》形容，眾人是以「神話中的盔甲造型」登場。之後就是Gemma Chan的特寫鏡頭，她飾演的角色是Sersi。緊接著就是由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）飾演的Thena，她穿上白色盔甲，並配以一頭金髮，氣勢十足。接著是Salma Hayek飾演的Ajak，當時她騎馬登場。據了解，她是永恆族的首領。

Gemma Chan這造型暗示《永恆族》將由古代文明一直延續到現代。（Secrets of the ETERNALS Twitter 圖片）

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另外，由Kumail Nanjiani飾演的Kingo也有登場。據《Collider》形容，他的造型受Bollywood啟發，其顏色非常鮮艷。之後的鏡頭是數張廟宇的相片，但暫時未知其用處。除此之外，據現場人士形容理察麥登飾演的Ikaris與Gemma Chan飾演的Sersi，兩人將有一條感情線。影片最後以Ajak的說話作結，她稱：「這班人改變了我們，我們需要保護他們。」然後見到他們進入作戰畫面，影片亦隨之完結。

早前在網上流出的《永恆族》片場照，飾演Thena的安祖蓮娜祖莉穿上白色長衫袍，但她這造型卻跟D23 Expo公布的不同。（Secrets of the ETERNALS Twitter 圖片）

最後，據部份出席了CCXP的外國傳媒記者稱，《永恆族》成功與如今的計劃連接，並會為MCU的新反派埋下伏線。部份外國記者又引述Kevin Feige稱，永恆族確實知道復仇者的存在，但復仇者卻不知道永恆族的存在。而永恆族的推手天神族（Celestials），會在電影擔當重要角色。難怪在場的無論是記者，抑或是觀眾，都大讚電影儼如史詩式鉅製，確實讓粉絲非常期待。