【武漢肺炎】中國製片常凱因病離世　家中四人感染先後死亡

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，單在中國境內，確診個案累計6萬8,500宗，超過1,600人死亡。日前，湖北電影製片廠發出訃告，指湖北電影製片廠導演常凱在本月14日，因武漢肺炎去世，終年55歲。 不幸的是，常凱的父母及姐姐也先後因武漢肺炎病逝，目前常凱的妻子仍在深切治療部留醫，而他的兒子則在國外留學，得以幸免。

「像音像」是中宣部下的一個京劇組織，負責傳承和弘揚中華優秀傳統文化的一項重要舉措。（網上圖片）

據常凱生前留下的遺言可以發現，他的父親在武漢染病後，無法獲得醫院床位，被迫回家自救，繼而讓全家感染武漢肺炎。據常凱的遺言指出「殊不知，噩夢降臨，大年初一，老爺子發燒咳嗽，呼吸困難，送至多家醫院就治，均告無床位接收，多方求助，也還是一床難求。」常凱及其父親、母親和姐姐等四人最終因不敵武漢肺炎而先後病逝，遺下在深切治療部留意留醫的妻子及在國外留學的兒子。

網上有人輯錄了常凱的遺言。（網上圖片）

有常凱生前的同學在網上發文悼念，指出僅僅17天，便奪去常凱一家四口的性命，並感嘆「如此人間悲劇令人心痛崩潰，讓蒼天無言解答！」該悼文最後還指出「史無前例的封城讓你（常凱）只能無處求助，殘酷無比的病人等床讓你只能是在家隔離等待病床。」，似在控訴中國政府封城的決策。

除此之外，紀錄片導演王久良就常凱的離世都發表評論，他指「災難就在周邊，死亡也不遙遠。那些僅僅因為怕被封就噤若寒蟬的人，你們的沉默亦是庸俗之惡！」，言論罕有地非常強硬，或者是受到李文亮醫生事件影響。

至於湖北電影製片廠對常凱的病逝感到哀痛：「我廠失去了一個優秀幹部。」