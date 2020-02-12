【武漢肺炎】「戇豆先生」滯留武漢？　拍片高呼：我愛中國

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，全球的確診個案不斷上升。在疫症爆發初期，有人選擇急速逃離武漢，但也有人選擇留守。早前央視新聞在微博上載了一條名為「豆豆先生在武漢為中國加油」的短片。短片公開後，不少中國網民誤以為是「戇豆先生」路雲雅堅遜（Rowan Atkinson），還留言「國外沒有人把我們當病毒」。可是，最後有人發現片中的人並非路雲雅堅遜本人。

路雲雅堅遜拍攝《戇豆先生》而為人熟悉。（《戇豆先生》劇照）

其實拍攝「豆豆先生在武漢為中國加油」的是一名模仿「戇豆先生」的英國喜劇演員Nigel Dixon。他今年1月2日到武漢旅遊，並打算與他在中國的朋友見面，順道體驗新年。豈料武漢肺炎爆發，讓他的計劃落空，也被逼滯留武漢。他日前接受英國傳媒《MailOnline》訪問時表示，原定計劃到深圳探望朋友的旅程被迫取消，並表示因為︰「在不知道是否感染病毒下，四處走是一件非常自私的事」。

沒想到，Nigel Dixon也因扮演「戇豆先生」而成名。（網上圖片）

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反指英國撤僑行動「讓人困惑」

雖然Nigel Dixon取消了深圳的旅程，但是武漢是今次疫情的起源，當時就有許多身在武漢的中國人計劃逃離這城市。可是，來自英國的Nigel Dixon卻選擇留在武漢當地。他解釋：「在英國安排兩次撤僑行動後，我才得知英國政府曾有此行動。」他更指英國當局對在武漢的英國人近乎沒有提供任何訊息或幫助，並指摘英方的撤僑行動過程「讓人困惑」。

Nigel Dixon在4日前接受中國環球電視網視像訪問。（《中國環球電視網》影片擷圖）

我留下來就是對武漢的支持！

目前身在武漢的Nigel Dixon認為，即使武漢處於封城狀態，但他在武漢仍感到安全和幸福。他指出：「我認為只要採取預防措施，所有人都不必擔心會受感染。」他還拍片為武漢打氣，並稱：「雖然我們看起來不同，但我們的心在一起，我留下來就是對武漢的支持！」十分窩心。他最後特別提到，在疫症爆發這段時間一直逗留在武漢，感謝中國人對他的支持。

路雲雅堅遜（左）在2017年接拍了中國喜劇《歡樂喜劇人》，而當時Nigel Dixon獲邀為路雲雅堅遜擔任替身。（《歡樂喜劇人》劇照）

Nigel Dixon以模仿「戇豆先生」而為人所熟悉，然而他指出，他在30歲時才發現自己貌似路雲雅堅遜。他在2017年，在中國電影《歡樂喜劇人》擔任路雲雅堅遜的替身。而在武漢封城期間，Nigel Dixon製作了一個名為「Mr Pea」的迷你劇，用輕鬆的手法記錄他在武漢的生活，成功吸引了約550萬人關注。最後，他指出，如果可以的話，他計劃在三月尾返回英國，但他同時認為，他也很期待在中國發展他的演藝事業。