【謎·離島】女模Charlotte轉戰影壇　身材太勁礙發展︰想過縮胸

《謎·離島》（Fantasy Island）講述五個素未謀面的陌生人，意外踏上神祕豪華小島。島主聲稱可以實現所有訪客的幻想。當眾人以為願望成真時，可惜事與願違。其中戲內一個幻想出現的女演員兼模特兒非常搶鏡，而且也大有來頭，她還曾被稱為「下一個Kate Upton」。

《謎·離島》講述五個「素未謀面」的陌生人，踏上神祕小島，而島主還稱可以幫他們實現夢想。（《謎·離島》劇照）

《謎·離島》改編自70年代經典劇集《Fantasy Island》，電影由米高賓拿（Michael Peña）、Maggie Q及露絲克兒（Lucy Hale）等主演。戲中其中一個願望是來自兩兄弟，他們希望「要乜有乜」，過有錢人的生活。於是，兩人一到埗後，就有一班俊男美女圍著，大開泳池派對。其中一個客串出現的就是現年26歲的美國女模特兒Charlotte McKinney，她在2015年，憑一個漢堡包廣告，紅遍美國。可是，她的青少年生活也因身材而成為欺凌對象，被迫輟學。

米高賓拿飾演神秘島主，他最為人熟悉的作品應該是《蟻俠》。（《謎·離島》劇照）

Charlotte McKinney身材惹火 慘成校園欺凌對象

Charlotte McKinney在1993年於美國佛羅里達州奧蘭多出生，有一個姐姐，名為Garland Mckinney，而兩姐妹都是模特兒。Charlotte McKinney自小受閱讀障礙困擾，然而這也不是她讀書時期最大困擾，最大的困擾是來自校園欺凌，她最終在17歲時輟學。

Maggie Q都有份參演《謎·離島》，而且也有在戲中大騷身材。（《謎·離島》劇照）

Charlotte McKinney憶述這段慘痛經歷時曾表示：「女生會對我大叫，並稱呼我為蕩婦。當我參加聚會時，她們甚至會把啤酒倒在我的頭上，這是欺凌的行為，實在太可怕。」她續稱：「我嘗試用個人的經歷來發表聲音，因為校園欺凌仍然發生，而且現在在社交媒體上變得更加厲害。」就是因為這段經歷，她現在不時在其社交網站來宣傳反欺凌行為。她也透過Best Buddies，為弱勢社群發聲。

Charlotte McKinney（左）雖然只屬客串性質，但她非常搶鏡。除了泳裝外，她的對白也非常有趣。（《謎·離島》劇照）

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身材太火辣差點無緣成模特兒

Charlotte McKinney除了因身材出眾而成為校園欺凌的對象外，她指出自己險些因為身材「曲線玲瓏兼胸部豐滿」，而無緣成為模特兒。雖然如此，但她並沒有放棄自己夢想，最後憑著努力，成為一流模特兒，體育雜誌《Sports Illustrated》、時尚雜誌《Esquire》及《GQ》都有她的足跡。而2015年的漢堡廣告，更讓她被稱為︰「下一個Kate Upton」。唯她謙稱：「我相信我們兩個的路線是完全不同的人，我非常佩服她，但我不是下一個Kate Upton。」

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Charlotte McKinney曾經因身材問題讓她屢遇挫折，原來她也曾考慮過縮胸。她稱：「我一直都有考慮。」但她續指出：「如果這會讓你感覺好些，那就去做，但對我而言，我並不覺得。」看來她已經接納了她自己的身體。