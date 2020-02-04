【陽光兔仔兵】12歲童星撼贏千人　全靠爸爸係超級英雄？

由《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）導演Taika Waititi執導兼主演的《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit），電影找來「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及森洛維（Sam Rockwell）等曾在Marvel電影演出的演員助陣。原來飾演Jojo Betzler的童星Roman Griffin Davis，都與Marvel電影有好深厚淵源。

《陽光兔仔兵》找來曾參演Marvel電影的森洛維（左）及施嘉莉祖安遜（中）演出。（《陽光兔仔兵》劇照）

Roman Griffin Davis於2007年在英國倫敦出生，他9歲開始試鏡，並在2018年5月獲邀參演《陽光兔仔兵》，而這電影是他的處女作品。戲中他飾演一名年僅10歲的希特拉青年團熱血成員，豈料在某天，突然發現母親在家中閣樓暗藏了一位猶太人女孩。雖然這次是Roman Griffin Davis首部演出的作品，但他的天賦盡現。他亦憑《陽光兔仔兵》在不同頒獎禮上獲得提名，當中包括金球獎最佳音樂及喜劇類電影男主角。而他早前更獲影評人選為最佳年輕演員，前途無可限量。

《陽光兔仔兵》是童星Roman Griffin Davis的首部電影作品。（《陽光兔仔兵》劇照）

Taika Waititi如何找到這位超新星？

引述外國傳媒《Vanity Fair》報導，導演Taika Waititi從五個國家獲得了過千條的試鏡片段，最終Roman Griffin Davis擊敗過千人而獲得Jojo Betzler一角。該報導續指出，其實Roman Griffin Davis當時為《陽光兔仔兵》的試鏡時間是非常遲，皆因他先為FOX另一部作品《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford v Ferrari）試鏡後，才去《陽光兔仔兵》試鏡。

《陽光兔仔兵》導演Taika Waititi（左）從過千條試鏡片段找到Roman Griffin Davis。（《陽光兔仔兵》劇照）

天時地利人和

當時他的攝影師父親Ben Davis需要拍攝《Marvel隊長》（Captain Marvel），於是一家才搬到洛杉磯，而他也因此而獲得試鏡機會。最終，Roman Griffin Davis取得他人生的首個電影角色。他在倫敦出席《陽光兔仔兵》首映禮時都曾表示，他之所以有機會演出《陽光兔仔兵》，是因為在恰當的時機出現在恰當的地點：「當時父親在拍攝Marvel電影，所以我在洛杉磯。」，他因此把握了這個機會。

點擊即睇Roman Griffin Davis《陽光兔仔兵》演出！

+ 16 + 15 + 14

Roman Griffin Davis的父親Ben Davis因需要拍攝《Marvel隊長》，而讓兒子有機會試鏡《陽光兔仔兵》。（《Marvel隊長》劇照）

最開心可以在電影中瘋狂爆粗？

Roman Griffin Davis在接受《Vanity Fair》訪問時表示，拍攝電影最開心的地方是可以向希特拉狂說「Fxxk Off」。他稱：「這真的很有趣，因為Taika Waititi指示我可以用不同方式演繹。」另外，據《Vanity Fair》指出，原來導演Taika Waititi當初不想演希特拉這角色，但奈何沒有演員想做，最終迫於無奈由他上陣。

Roman Griffin Davis表示，他拍攝《陽光兔仔兵》最開心的是可以對希特拉瘋狂爆粗。（《陽光兔仔兵》劇照）

Roman Griffin Davis擁超強後台

Roman Griffin Davis的父親Ben Davis是一名攝影師，其作品包括《銀河守護隊》、《復仇者聯盟2》、《奇異博士》、《廣告牌殺人事件》、《Marvel隊長》、《小飛象》、《皇家特工：第一任務》及《永恆族》；而他的母親Camille Griffin，是一名導演兼編劇，兩母子將會合作聖誕喜劇《Silent Night》。

《廣告牌殺人事件》讓女主角Frances McDormand奪得奧斯卡影后，原來這電影由Ben Davis擔任攝影師。（《廣告牌殺人事件》劇照）

除了有對超強父母外，Roman Griffin Davis還有一個在FOX工作的教母。他稱：「她是我媽媽最好的朋友，她在FOX工作。當時我們去跟她的同事打招呼，而他們就問『你有為《陽光兔仔兵》試過鏡嗎？』當時我以為是《比得兔》的續集。」