【凶櫃】靈異版《怪獸公司》？　河正宇闖入衣櫃救女

韓國人氣演員河正宇18日驚傳出吸毒消息，即日快速回應「非法注射麻醉劑爭議」，解釋只為治療臉上疤痕，並不是濫藥。 最近河正宇繼《白頭山 : 火山浩劫》後，再有新作上映，今次連同搞笑型男南佶拍恐怖片《凶櫃》（The Closet，韓文：클로젯），韓國方面上映一星期已衝破百萬入場人次，電影將在星期四2月20日香港上映。

河正宇今次拍恐怖片，仲要做埋爸爸救返囡囡。（《凶櫃》電影劇照）

近日官方發布最新製作特輯，導演金廣斌講到今次《凶櫃》的創作靈感來自於他本人，他：「一天睡醒看到衣櫃門隱約打開了，好像有人站在黑暗中，真的嚇到我！因為我平時也對恐怖、幻想題材很感興趣，所以覺得拍成電影也不錯。」就咁聽個故事，有點似靈異版的《怪獸公司》，不過隻鬼／怪物有冇毛毛咁得意？

相信不少人小時候都很害怕衣櫃，總覺得裡面有「東西」。（《凶櫃》電影劇照）

而今次故事發生在爸爸河正宇和他的女兒身上，自妻子離世後，兩人搬到新屋居住，此後女兒行徑變得異常古怪，某天更在家中離奇消息，而作為驅魔人的金南佶突然來到，講到20年來，不明凶靈已令多名兒童人間蒸發，河正宇在金南佶施法協助下，闖入衣櫃裡的「中凶地帶」，更須在限期前解開「兒凶」之謎，才能逃離冥界。

金南佶幫河正宇施法，帶他去到異空間找回女兒。（《凶櫃》電影劇照）

其實在電影中有分為「孩子創傷」和「家庭關係」兩部分，對此導演感受至深：「我在拍這部電影前的兩部短片《Modern Family》（2011）和《How To Pick A Lock》（2016）都是以家庭關係為主，可能因為家人都在國外生活，獨自一人生活、工作久了，自然會對家庭關係有另一番體會。而這些孩子經歷的事，主要是來自新聞、電視，聽到的時候會很愕然、很痛心，希望電影能夠給大家一些反思，要多關心孩子。」

導演拍出該作品希望大家能結予孩子們更多的關心。（《凶櫃》電影劇照）

事實上導演跟河正宇早有淵源，兩人在15年前的《怎捨得我難過》（The Unforgiven）中，處理幕後工作時曾碰面，更約好要一起合作，只是導演沒想到河正宇一直都記在心裡，令他大為感動。

而事前導演讓河正宇和金南佶看劇本時，都有想過這在韓國不是常見的題材，對兩位來說可能是個挑戰，沒想到他們欣然答應接演，同樣十分感激！河正宇也在製作特輯中指出《凶櫃》的故事很有原創風格、很新穎，而飾演驅魔人的金南佶則指驅魔以外的戲份都很有新鮮感。

導演最開心是河正宇和金南佶欣然答應接演。（《凶櫃》電影劇照）