【狂野時速】韓爆料原本第7集已回歸　髮型問題累姬嘉鐸都被刪走

由雲迪素（Vin Diesel）及米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）等主演的《狂野時速9》（Fast & Furious 9）即將於今年5月上映，早前公開第一條預告後已叫人相當興奮，飾演韓的姜成鎬更會在今集「復活」回歸。 不過，姜成鎬最近接受訪問就大爆，原來他和姬嘉鐸（Gal Gadot）是有拍攝《狂野時速7》，只是因為一個原因，最後所有鏡頭都被刪除。

由雲迪素（Vin Diesel）及米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）等主演的《狂野時速9》（Fast & Furious 9）即將於今年5月上映。（《狂野時速9》劇照）

從2001年開始發展的《狂野時速》系列電影在全球擁有不少忠實粉絲，《狂野時速9》由林詣彬執導，今集除了繼續有雲迪素（Vin Diesel）、米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）、泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）、娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、查理絲花朗（Charlize Theron）坐陣，更請來莊先拿（John Cena）新加入，飾演主角Dominic的弟弟，為大家帶來新鮮感。

韓以及Gisele Yashar（姬嘉鐸演）這一對絕對是《狂野時速》中的經典。

影迷應該都會記得韓在2006年的《狂野極速：飄移東京》（The Fast and the Furious: Tokyo Drift）的故事中「身亡」，所以今次在新作翻生已夠大家興奮。

但姜成鎬最近在訪問中就爆料，原來他和姬嘉鐸都有份拍《狂野時速7》，「我和姬嘉鐸當時都飛到亞特蘭大，分別拍攝了不同的鏡頭，我那場是與雲迪素和米雪露芝姬絲一起對戲的。那場戲講述我參加了他們的婚禮，還擔任了唯一的證婚人，不過最後這段戲全都被剪走了。但我拍攝時其實也搞不清楚那場戲的用意，因為感覺有點詭異，我手上拿著一台舊的菲林相機，一台舊型號的錄影機，當時我還在心想『這是什麼時候？是在拍40年代的戲嗎？』」

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因為髮型關係戲份被刪

而原來韓的這段戲為何最後會全都刪除，《狂野極速》系列的監製之一 Jeff Kirschenbaum就親解，原來那時候的姜成鎬一點都不像韓。

姜成鎬解釋當時他在拍攝動作劇集《Gang Related》，因為角色是一個警察，所以剪了一頭短髮，本來《狂野時速7》劇組為他準備了一個長假髮，但姜成鎬試戴時，發現效果太差，「戴了假髮，我頭上就像長了雜草似的，比起韓我看來更像是流浪漢。」

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結果，因為髮型關係，令那場戲完全被剪走了。而姜成鎬也指出姬嘉鐸當時所拍的場景，其實都是閃回的片段，不過就雙雙冇得出現。未知今次韓能夠「翻生」回歸《狂野時速9》，能否把深受粉絲喜愛的Gisele Yashar（姬嘉鐸 演）也帶回，讓這對情侶檔再現大銀幕？