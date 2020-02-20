【好狗特攻隊】李星民化身動物傳心師　「被隻狼狗的口水嚇親」

近年不少電影都以可愛的動物為題材，韓國方面繼《炸雞特攻隊》後，新作《好狗特攻隊》(Mr. Zoo : The Missing VIP)將在下月爆笑上映。 電影由李星民主演，更找來強大卡士為各動物角色配音，電影中的動物絕大部分都是真身上陣，由專業動物訓練員在場指導及參與劇本製作，相信影迷都會相當期待。

繼《炸雞特攻隊》後，新作 《好狗特攻隊》(Mr. Zoo : The Missing VIP)將在下月爆笑上映，一樣以動物為主題。（《好狗特攻隊》海報）

《好狗特攻隊》由《北寒諜戰》影帝李星民化身最強特務及「動物傳心師」主演，找來《炸雞特攻隊》申河均（聲演狼狗Ali）、《上流寄生族》富爸爸李善均（聲演黑山羊）、《上流寄生族》女管家李姃垠（聲演猩猩）以及《鬼怪》劉仁娜（聲演熊貓明明）等巨星聲演。

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電影中的動物大部分更是真身上陣，由專業動物訓練員在場指導及參與劇本製作。

以實力派演技著稱的李星民，早前憑《北寒諜戰》橫掃大鐘獎、百想藝術大獎等多項影帝殊榮，今次則一改之前內斂形象挑戰喜劇，化身意外獲得動物讀心術的潔癖探員，與狼狗Ali合作找尋各種動物提供破案線索，過程中他與Ali更是有很多爆笑互動。

電影由李星民主演，更找來強大卡士為各動物角色配音。（《好狗特攻隊》劇照）

不過李星民卻透露這是他從影以來第一次與動物合作，他說：「這是一部很有趣的電影，也是我第一次嘗試與動物拍戲，我和片中狼狗有大量對手戲，一開始我完全不知道要怎麼跟狗相處，手都不知道要怎樣動或者放在哪裡，還被牠的口水嚇到。開拍前我花了很多時間跟牠相處，又多得訓練員現場指導讓我們可以接受彼此，我們現在是很好的朋友，所以在電影中能產生很好的化學作用。」

故事講述韓國情報局探員朱特務（李星民 飾）被指派保護訪韓國寶級大使─熊貓，不料牠一下飛機，旋即被恐怖分子綁走，朱特務更因此頭部受重創。毫無頭緒的朱特務四出查探不果，竟發現自己因傷而獲得超能力，可以同各式動物溝通對話，順便幫他收風立大功。朱特務於是帶著案件的唯一目擊者警犬Ali，四出向動物收集情報，終於鎖定犯罪集團，但對方已設好圈套，準備將朱特務與Ali一網成擒。電影將於3月19日在香港上映。