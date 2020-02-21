【武漢肺炎】日本官員懶幽默辣㷫市民　「唔似哥斯拉咳便不傳染」

「武漢肺炎」繼續肆虐，雖然早前有官員指出疫情已受到控制，但香港市民仍然人心惶惶，就連日本都被質疑因擔心2020年東京奧運受影響，所以對外發布時消息時都被指減低了疫情的嚴重性，20日就有日本官員口出狂言，以哥斯拉（台譯：哥吉拉）作比喻，搞笑當有趣，引起網民熱議。

好似哥斯拉咁咳到上天。（電影劇照）

停泊在日本橫濱的鑽石公主號上因有遊客確診，有確診人士送往醫院，其餘人士均須留在船上隔離，而20日有消息指有乘客下船後，有數位確診武漢肺炎的患者被送往愛知縣岡崎市，令當地居民大為緊張，當地的厚生勞動省即時舉辦了新聞會，當中有官員和專家為居民進行講解，其中局長以開玩笑形式講：「只要不要像哥斯拉一樣大聲咳嗽，就不會傳染。」雖然局長即時說明自己是開玩笑，不過卻惹大量市民表示不滿兼說笑唔出，對當局的做法和說法感到十分生氣，完全不是件應該玩開笑的事。

日本電視節目講到戴護目鏡、手套和口罩對防疫並無効用。（也加子 Facebook圖片）

加上日本政府對待今次「武漢肺炎」的手法令人驚訝，完全不像日本以往謹慎小心的態度，日前日本電視更有提及「戴護目鏡、手套和口罩對防疫並無効，因為口罩是給有病的人使，而武漢肺炎跟流感大同小異，從鑽石公主號上下船的日本人可自行乘搭交通工具回家。」有在日港人即時在個人Facebook上表示強烈不滿，直言日本政府極度無知，更奉勸各位「冇乜事唔好嚟日本」因為日本一點都唔安全，相信今次日本政府的處事態度都令當地人大失信心。