【哈利波特】衛斯理太太證患第三期腸癌　「我擔心老公多過病情」

英國資深演員Julie Walters多年來在《哈利波特》系列電影，飾演榮恩衛斯理（Ron Weasley）的媽媽Molly Weasley而為人熟悉，最近驚爆她在2018年已被診斷出腸癌。原來她更曾因為得病，未能出席首映等活動，往後將會減少片量。

英國資深演員Julie Walters因為在《哈利波特》系列電影飾演榮恩衛斯理（Ron Weasley）的媽媽Molly Weasley而為人熟悉。（imdb圖片）

現年69歲的英國女星Julie Walters因在七部《哈利波特》系列電影主演衛斯理太太而為人熟悉，近日據外媒報道，Julie確診患上腸癌第3期，要接受手術與化療。

她更指出因為自己大病一場，所以未來會為演藝工作做新規劃，一來要減少片量，接拍會選自己真正覺得有熱情的角色，身體負荷不到像以往每星期由早拍到晚拍足6日。

除了《哈利波特》系列，近年她也有份演出《柏靈頓》、《媽媽咪呀！》等系列作品，Julie更透露早前她因為生病而缺席了2018年上時的《媽媽咪呀！開心再嚟》的首映。Julie本來更會與戲中拍檔哥連費夫（Colin Firth）一起拍攝《The Secret Garden》，但也因病情而要刪減戲份，同時也推掉不少工作。

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Julie表示她是在兩年半前知道自己得了腸癌第三期，當時非常震驚，丈夫Grant Roffey很傷心，「魔清楚記得我老公的眼淚怎樣湧出來」，這令Julie甚至擔心丈夫多過自己個病。

但最終Julie切除了一部分結腸，並進行了化療。在最近一次檢驗，醫生告知她癌細胞已清除漸漸康復，之後會按身體情況接拍幕前工作。