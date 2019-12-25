「哈利波特」轉職做超級英雄　憑一個先天優勢被Marvel睇中？

作為Marvel的粉絲，即使今年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）已經告一段落都不用擔心唔夠喉，事關大家可以在全新的串流平台 Disney+，收看其他超級英雄的劇集。 而最近就有傳Marvel老闆Kevin Feige，睇中了「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe），想邀請他加盟演出超級英雄。

不少網民都指很期待看到丹尼爾烈格夫轉職做超英。（劇照）

Marvel電影宇宙第四階段除了涉及電影作品，同時也會新增多部劇集，當中包括將會在明年8月於Disney+啟播的全新劇集《The Falcon and the Winter Soldier》，到時大家就可以看到接棒成為美國隊長的飛隼，他的全新造型及能力。

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睇中「哈利波特」轉職做超級英雄

而為了再翻拍更多Marvel漫畫超級英雄角色，外媒最近就爆料，Marvel老闆Kevin Feige睇中了「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe），考慮要他出演有傳正在選角的《月光騎士》（Moon Knight）。

月光騎士（Moon Knight）是前中央情報局特工Marc Spector，是個作惡多端、睇錢份上的人。他在一次盜取埃及古物行動中，被人槍殺遺棄在沙漠。可幸的是他被月神Khonshu拯救了，回到紐約之後他成為Khonshu的信徒，用自己多年來的軍事知識與傭兵技巧行俠仗義的人。

現年30歲的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）可能因為血統而贏得這個角色。(影片截圖)

丹尼爾或因一個特質贏安德魯加菲

早前，曾經有傳「月光騎士」一角，奇洛李維斯（Keanu Reeves）以及第二代蜘蛛俠安德魯加菲（Andrew Garfield）都有機會演出這個英雄，不過奇洛李維斯年紀似乎不太適合。據知，這次「哈利波特」很大機會贏安德魯加菲的主因，原來是關乎他的血統事。

現年30歲的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）是英國演員，而他的媽媽是猶太人，這點與故事中《月光騎士》Marc Spector是出生於美國芝加哥的一個猶太家庭，這個背景和設定與丹尼爾相符。

有傳Marvel老闆Kevin Feige，睇中了「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe），想邀請他加盟演出超級英雄「月光騎士」。（網上圖片）

月圓之夜超能力最強！

「月光騎士」首度登場於1975年出版的《狼人夜》（Werewolf by Night）第32與第33期。在漫畫中月光騎士與蜘蛛俠有不少交流和互動，這位超級英雄因受到月神Khonshu的加持，月光騎士在晚上時，體能、速度、耐力以及力量都會隨著月光而增強，在滿月時其能力會達到最高點。他能夠看到一般人，肉眼所看不到的靈體，在黑暗中更不需要使用道具輔助就可以看見事物，受的傷會因為籠罩在月光中而治癒。

一度月光騎士與蜘蛛俠、狼人與美國隊長組隊：提醒你，這張圖裏其實只有一個人，其他三位英雄都是月光騎士自己的幻想。（Marvel／漫畫截圖）

其實這次已經不是第一次傳出「哈利波特」會成為超級英雄，早前有指Daniel有機會成為新一代狼人，仲有粉絲畫出狼人。雖然「月光騎士」的選角還未有定案，但不少網民都表示幾受落，話好期待睇到他由「哈利波特」轉職做超級英雄。