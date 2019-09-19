【蝙蝠俠】導演內定下任貓女人選特徵　想入圍最緊要似呢位演員

DC電影新版《蝙蝠俠》（The Batman）早前已經確定由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）飾演「蝙蝠俠」，其他反派角色則仍未有定論，反而影帝艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）和天后Rihanna都紛紛自薦要對反派「謎語人」（Riddler）和「毒藤女」（Poison Ivy），然而經典角色「貓女」（Catwoman）多次傳出由不同女星出演，但目前仍未有結論！

歷任3代「貓女」：

早前有傳出過今集新版《蝙蝠俠》的「貓女」將會由30歲的莉莉哥連斯（Lily Collins）或者曾出演《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout）和《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）的31歲英國女演員雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）來擔任，不過官方對此仍未有答案時，又有一位強力後補出現，條件更是符合早前導演Matt Reeves所說的「Zoe Kravitz式」的演員！

新一代「貓女」後補人選：

Zoë Kravitz的確頗有「貓女」的味道。（IG圖片）

本來早前曾演出《分歧者》系列（Divergent）、《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）的30歲美國女演員Zoë Kravitz正是導演Matt Reeves希望人選，不過因為她太忙的關係，導演需要另外再找「有色的」演員。

但又因為日前Zoë Kravitz的一個舉動，令到大家對於她出演「貓女」再次出現希望，她在個人Instagram上傳一張穿着印有「batman」標誌的T恤，而且她跟導演也一直有聯繫，就連Matt Reeves都有因此而開過玩笑。

+ 8 + 7 + 6

Zoë Kravitz在《怪獸與葛林戴華德之罪》中飾演艾迪烈柏尼的舊同學。（劇照）

要是艾迪烈柏尼成功自薦做「謎語人」，而Zoë Kravitz又有時間演出「貓女」的話，兩人將會繼《怪獸與葛林戴華德之罪》後再次合作，繼續站在同一陣線，作為反派，一同對抗「蝙蝠俠」。

+ 4 + 3 + 2