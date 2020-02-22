【花木蘭】劉亦菲全新個人海報「走樣」　網民嘲︰變咗真男人

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迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan）由劉亦菲、甄子丹、鞏俐、李連杰等人主演。電影曾傳出因場面不夠震撼而要臨時補拍，加上因劉亦菲曾貼文撐警，令部分網民紛紛呼籲抵制該戲，可謂波折重重。電影將於3月27日美國上映，目前預計內地將會延期公映。

《花木蘭》未上映，在港的口碑受壓力。（《花木蘭》劇照）

雖然內地未有正式公布上映日子，不過近日官方釋出一眾主演的個人海報，當中有劉亦菲、甄子丹、鞏俐、李連杰、李截以及安佑森，有網民笑言劉亦菲張圖執到成個男人咁，直情似變成另一個人。

點擊睇官方個人海報：

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翻看早前釋出劉亦菲拍攝《花木蘭》從軍的劇照時，黑布包頭、滿面污垢、擺出習武姿勢的她，從裝扮到裝容都徹頭徹尾的男人相，如果按劇情論，可謂相當成功。

劉亦菲女扮男裝從軍參加訓練。（《花木蘭》電影劇照）

電影《花木蘭》因含有「暴力鏡頭」被美國電影協會評定為PG-13等級，是迪士尼經典動畫翻拍的第一部PG級以上的真人版電影，即13歲以下的兒童需要家長陪同方可進場觀映。

而目前現時為止，不少網民仍採取罷睇姿態，寫下「無謂俾錢佢賺」、「記得唔好入戲院睇」、「我都一定罷睇」等等留言，更有網民看完全新海報後，直指︰「係咪想扮換咗人做花木蘭咋？」非常搞笑！

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