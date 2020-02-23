【武漢肺炎】中國反恐演練流出　過程極嚴格媲美《怪獸公司》情節

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，單在中國的確診個案，達7.7萬宗，而全球確診個案也超過7.8萬宗。全球各國應對疫情的措施不同，近日有網民上載了一段在中國演習的片段。從片段可以見到，中國特警在公路設路障，檢查駕駛人士，及如何制服不合作的疑似患者。片段在網上瘋傳，隨即惹來不少網民恥笑，而這段誇張的「反恐演練」，竟與《怪獸公司》（Monsters, Inc.）其中一幕，不謀而合。

這次中國「反恐演練」，其過程跟《怪獸公司》這幕一樣嚴格。（Jojo Liu 影片擷圖／《怪獸公司》影片擷圖）

這條「反恐演練」長約2分20秒，從片段可以見到，特警在設路障，檢查車輛。當發現駕駛者不合格時，有身穿全副裝備的特警隨即戒備。一輪勸告失敗後，司機想硬闖過去卻遭到攔截，闖關失敗。之後司機極不合作，還脫下口罩，作勢攻擊。四名身穿全副裝備的特警隨即一擁而上，全程用了不足十秒，就成功把司機制服並戴上頭套。特警把該名司機帶走後，與疑似患者有接觸的在場人士輪流消毒。

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這條片段由網民Jojo Liu上載，短片上載不足一天，已成功引起關注，並獲得超過9,200次轉載。最有趣的是，這段誇張的「反恐演練」，竟與《怪獸公司》其中一幕不謀而合。當時一位名叫George Sanderson的驚嚇專員意外將一個小朋友的襪子帶回來了怪獸公司，於是怪獸公司立即進入緊急狀態。安全部門「兒童探測局」（Child Detection Agency）從天而降，將George Sanderson全身的毛剃光並進行全面消毒。

逐格重溫《怪獸公司》全面消毒的精彩一刻！