知情人士爆Marvel推《銀魔》電影　未試鏡已鎖定奧斯卡影帝主演

自從迪士尼成功收購FOX後，影迷都非常期待神奇4俠、死侍及變種特攻何時會在Marvel電影宇宙中登場。近日，有消息人士稱，Marvel Studios已經開始著手籌備這些角色，而部份角色的人選都有定案。該位消息人士就是當年首位爆出蜘蛛俠將加入Marvel電影宇宙的人，故消息可信程度非常高。

銀魔曾在2007年上映的《神奇4俠：銀魔現身》中登場。（《神奇4俠：銀魔現身》劇照）

據Mikey Sutton指出，Marvel Studios開始籌備銀魔（Silver Surfer）的獨立電影。如果消息屬實的話，相信銀魔的出現會引致另一角色銀河王（Galactus）的登場。皆因這兩個角色在原著漫畫上非常有淵源，當時銀魔奉命來到地球，並告知人類，銀河王即將降臨，此舉引起保護地球的超級英雄的反抗。幸好最終得到神奇先生及背叛的銀魔協助，透過Ultimate Nullifier的力量迫使銀河王在在人類滅亡前，都絕不對地球出手。在銀河王臨走前，他禁止銀魔離開地球，以作為對銀魔的懲罰。

銀魔與銀河王的淵源非常深厚，相信銀魔是為神奇4俠作好準備。（Marvel Comics）

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Mikey Sutton早前出席節目《Geekosity: All Things Pop Culture》，他在節目上分享了一則內幕消息。他指出Marvel Studios會先將銀魔引入，之後再介紹神奇4俠：「他的名字叫Norrin Radd，是來自Zenn-La的年輕太空人。當銀河王突然出現，需要消滅他的母星時。Norrin Radd與銀河王達成共識，成功讓銀河王放過他的星球，但卻需要永遠服侍銀河王。最終，Norrin Radd成為了銀魔，並為銀河王尋找可吃的星球。這個故事是漫畫的白銀時代的經典悲劇之一，Kevin Feige計劃忠於原著地放到Marvel電影宇宙上。

FOX的《神奇4俠》系列口碑甚差。（《神奇4俠：銀魔現身》劇照）

最後，Mikey Sutton指出，雖然演員陣容仍未確定，但奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）很大機會飾演銀魔。Mikey Sutton稱：「即使試鏡仍未開始，據了解他們屬意奧斯卡得主雷米馬利克飾演。」