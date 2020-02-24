Marvel隊長被嘲著垃圾袋去頒獎禮　近期女人味爆燈力挽觀眾心

「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）日前出席《美國全國有色人種協進會形象頒獎禮》（NAACP Image Awards），其衣著成為網民熱烈討論的話題。 有人大讚她的造型似灰姑娘（Cinderella），仙氣十足；亦有人揶揄她下半身似足垃圾袋，究竟發生咩事？

睇半身完全冇問題。（Getty Images）

貝兒娜森有份主演的電影《以公義之名》（Just Mercy）獲得3個獎，Michael B. Jordan與占美霍士（Jamie Foxx）分別憑該片封影帝及最佳男主角，電影更拿下最傑出群體演出獎。當日貝兒娜森盛裝現身，與劇組一同上台領獎，不過焦點就落在她的禮服上。

睇睇貝兒娜森條裙點出事

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只看上半身的話，白色單肩設計配黑紗手套，高貴又有仙氣，配上金色曲髮與貝兒的甜美笑容，可謂毫無破綻。可是下半身一睇就出事，有網民形容白色、藍色及黑色長紗放埋一齊，似足一堆垃圾袋。不過凡事都有兩睇，外國媒體幾乎對貝兒的造型給予一致好評，大讚她像灰姑娘般高貴。

《以公義之名》在《美國全國有色人種協進會形象頒獎禮》獲得3個獎。（Getty Images）

《Marvel隊長》去年上映時口碑不似預期，貝兒成為眾矢之的，就算《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映後，亦未能改變風向，近期更有大批外國影迷聯署要求貝兒辭演。一向予人強悍、不苛言笑形象的貝兒，未知是否為了挽回影迷的心，頻頻以性感女人味形象示人，早前更以超低胸造型為節目擔任客席主持人，驚艷網民。

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