Captain Marvel超性感上節目令網民瘋狂：完全集中唔到聽佢講嘢

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在Marvel電影世界飾演「Marvel隊長」的貝兒娜森（Brie Larson）一向予人強悍的感覺，對比飾演「黑寡婦」的性感女神施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），更覺她不夠女人味。

不過，貝兒娜森近日就以行動證明自己都可以化身性感女神，她為節目《Jimmy Kimmel Live》擔任代班主持，穿上一襲超性感Deep V長裙大騷美好身材，節目播出後隨即引起網民哄動。

點擊下圖睇睇貝兒娜森有幾性感

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貝兒娜森的性感打扮令網民瘋狂。（Twitter圖片）

「我都集中唔到聽佢講嘢」、「完全唔想轉台」、「我想約佢去街」…貝兒娜森件衫有幾性感？睇網民反應就知，不少人都話從不知道她如此性感美麗，今次當真「大開眼戒」。當晚貝兒娜森邀請了金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）擔任嘉賓，對方看到她的出眾打扮亦非常感嘆，不停稱讚她十分漂亮。

占美霍士的表情說明一切。（影片截圖）

《Jimmy Kimmel Live》本身是清談節目，究竟貝兒娜森說了什麼呢？她借新片《CATS》嘲諷總統特朗普（Donald Trump），玩足十幾分鐘棟篤笑，顯然用心準備講稿。然而正如網民話齋，世人只會記得她的超性感裝束。不過其實過往貝兒娜森都會以性感造型出席公開活動，只是大家沒有特別留意，如今終於知道她也是性感女神。

其實貝兒娜森不時都會性感打扮。（影片截圖）

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