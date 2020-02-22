武漢肺炎｜周星馳錄音送吻為醫護打氣：你們是普渡眾生的如來佛祖

「武漢肺炎」繼續肆虐，21日韓國單日確診個案突增100宗，令人人心惶惶，日前更有內地女醫護剃光頭上前線投入救護工作，而今日到達武漢的第一批醫療隊四川醫療隊隊長雷波接受內地節目訪問，他採用了最愛的周星馳電影《西遊記大結局之仙履奇緣》中的對白為隊員打氣。

周星馳的孫悟空絕對是經典，而且百看不厭。（《西遊記大結局之仙履奇緣》劇照）

雷波一段文字改寫了星爺經典電影《西遊記大結局之仙履奇緣》中的對白，戲中在周星馳戴上金箍前，他內心掙扎着說：「塵世間最痛苦的事莫過於此，戴上緊箍我就無法愛你，放下緊箍我就無法救你！」

而他則在朋友圈寫下「出征武漢14天，各位親愛的戰友們，你們說為了防護，每天上班都被勒得疼痛欲裂，就像帶（戴）上緊箍咒一般。可是帶（戴）上金箍你就再也不是凡人。對於家人，帶（戴）上金箍，恕我暫時不能愛你，但對於眾多患者，不帶（戴）金箍，我又如何救你。我們已經取得階段性勝利，堅持，等全面勝利的一天，頭上的金箍自然就沒有人。有人問我們來武漢是渡劫嗎，答曰：不是渡劫，是渡眾生。」

該段改寫文字成功引起星爺注意，兼為內地前線醫護開金口錄音打氣。

《西遊記》：戴上緊箍我就無法愛你，放下緊箍我就無法救你！（劇照）

21日的《CCTV6電影頻道》的節目直播中，主持人跟雷波現場連線進行訪問，加上節目組得知雷波在朋友圈的發文，特意找來星爺為一眾內地前線醫護錄音打氣，星爺錄音內容如下：「雷波醫生你好，我是周星馳，這段時間你和你的同事都辛苦了，看到你們為了挽救生命全副武裝的緊箍咒，我非常感動！你們確實是普渡眾生的如來佛祖，更是我心中的蓋世英雄，請讓我親你們一下！你們一定要保重！你們一定要平安歸來！祝你們一切都好，加油！」星爺更在講到「請讓我親你們一下」時，配上錫錫的音效，加倍深情的效果！

星爺為內地前線醫護送吻，muah！（影片擷圖）