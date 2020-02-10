1917逆戰救兵影評│披荊斬棘只為齊上齊落？爛番茄89%好評有原因

Sam Mendes在經歷多次訪談中曾提及這部電影送給祖父，他的祖父也曾於1917年隻身深入戰場，進行過許多次驚心動魄的任務，沒有任何英雄主義，沒有任何好運，只是逃脫，不停逃脫，然後盡全力活下去。

《1917：逆戰救兵》（1917）是Sam Mendes拍完《美麗有罪》（American Beauty）20年之後的誠懇大片，電影好看，不只是所謂一鏡到底的噱頭，更精心佈局電影裡面每個精緻細節，一如開頭與片尾都讓主角Schofield（George MacKay飾演）坐在樹下沉思休息，在電影裡面短短不過24小時，但他的人生已經因為這24小時純然改變，從地獄裡浩劫歸來。

《1917：逆戰救兵》奪得89%的爛番茄新鮮度。（截圖）

《1917：逆戰救兵》與其說是導演Sam Mendes的一則家書，更是希冀透過個人的生命經歷反應整個大世代的史詩，Schofield在電影一開始便被強迫接受這起任務，與身旁的戰友Blake（Dean-Charles Chapman飾演）展開遠行，只為了擔任通信兵，阻止英軍同營弟兄們誤入陷阱。

戰爭是殘酷，生命是美麗。

《1917：逆戰救兵》在無止盡的迫擊追殺之後，透過Schofield的主觀視角，帶領我們看見戰爭的無奈及恐怖，下一步可能就是死亡，在另一方面卻又展現著歐洲冬季極致的美麗，近乎是末日美學，瀑布、河流、農莊、不時飄落的櫻花以及斷垣殘壁的村落都美極了，尤其是火光四溢的夜間小鎮，在黑暗中蔓延，分不清是夢境還是現實，巨大的砲彈轟炸以及子彈流竄，卻又提醒我們正在人間煉獄。

開頭與片尾都讓主角Schofield坐在樹下沉思休息。（《1917：逆戰救兵》劇照）

電影裡面偶然充滿微光，Schofield不斷逃脫，藏進一般住家，顧不得身上的流彈，見著一名法國少女在得知他並無敵意之後貼心照顧，隨後又得知屋內還有一名初生的小嬰兒，嬰兒飢餓，少女無從餵奶，只因為少女也只是路過收養這名嬰兒，她也並無乳液，Schofield見及此幕立刻扒出自己所有的食物，分享給小嬰兒，直到電影的最後一刻我們透過Schofield的照片方才得知，他是有家庭的，有妻有女兒，他翻開照片的背面，上頭寫著：「Come back to us」。

回得去嗎？

《1917：逆戰救兵》是非常沉浸式，非常難得的溫柔觀影體驗，是因為一鏡到底的精彩攝影技術，佐以精緻的剪輯拼貼組合，其實電影並沒有複雜的劇情，簡單到我們可以一句話說盡，那就是「兩個士兵跋涉為了通風報信阻止戰爭」，這也讓他們像是旁觀者一樣，凝視著這殘酷又荒謬的戰爭，明明身邊有沃土鮮花美景，人類卻還是要殘害彼此，為什麼呢？

真正讓人折服的，其實是森林裡士兵的歌聲。（《1917：逆戰救兵》劇照）

沒有炮火連天，真正讓人折服的，其實是森林裡士兵的歌聲。我們隨著Schofield深深受到士兵溫柔的歌聲打動，也想回去約旦的原鄉，走了這麼遠，誰不想回家呢？每個人都渴望的勝利，架構在回家這樣的命題，如果能夠回家，如果可以擁抱我們最愛的人，這才是我們最想做的事。

《1917：逆戰救兵》的客串陣容相當豪華，開場的Erinmore將軍（Colin Firth飾演）、路邊偶遇的Smith上尉（Mark Strong飾演）、身負重命的Mackenzie上校（Benedict Cumberbatch飾演）以及Blake中尉（Richard Madden飾演），就連簡單問路的Leslie中尉都由Andrew Scott演出，起初我以為這是編導刻意為之的驚喜，襯托名氣不高的主角George MacKay，但後來又覺得這些歷史上的要角，每個都是面目立體，但我們卻只是平凡的主角，但沒有關係，我們都同樣站在歷史的隘口觀望一切。

Mackenzie上校由Benedict Cumberbatch飾演。（《1917：逆戰救兵》劇照）

《1917：逆戰救兵》非常好看，不只是美麗的背景搭配大量的砲彈、屍體製造而出的衝突，更是對於生命的不斷自省，電影結束瞬間，戲院燈亮，我們隨著Schofield緩緩深吐了口氣，終於也離開地獄一般的戰場，只能讚嘆，這樣一部完美的電影，確實會名留影史。

《1917：逆戰救兵》不止發人深省，影像表現亦令人嘆為觀止。（《1917：逆戰救兵》劇照）

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