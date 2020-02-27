【鐵達尼號】花絮相出土揭5個小秘密　琦溫斯莉為演出患肺炎

由占士金馬倫（James Cameron）執導的愛情電影《鐵達尼號》在1997年上映，俊男里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）配美女琦溫斯莉（Kate Winslet），一幕幕的經典以及一連串浩大的場面，都深深刻在大家的腦海。 事隔23年看回那些年電影幕後的拍攝照片，又有另一番感覺，當中更揭曉更多這部戲不為人知的小秘密。

Rose與Jack的淒美愛情故事，多年來讓不少影迷哭完又哭。（《鐵達尼號》劇照）

由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的電影《鐵達尼號》在1997年上映。當年橫掃奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演獎等11項大獎的電影，《鐵達尼號》最初的全球總票房超過18.4億美元，是全世界第一部達到10億美元大關的電影，在全球電影票房收入排行榜第一名的位置上保持了12年。

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電影叫好叫座，影迷也不知道重看了多少遍，而其實《鐵達尼號》幕後花絮、拍攝情況等舊相片也是相當矜貴，也讓大家知道更多拍攝時的趣事，原來某個經典的時刻，短短10秒鐘就花費了100萬美元（約780萬港元）；當初不是首選演員的琦溫斯莉又是如何憑一樣物件，自薦贏得角色？

點撃即睇5個關於《鐵達尼號》的小秘密：