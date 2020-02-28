外媒搵「民選花木蘭」Awkwafina訪問正版　劉亦菲︰讓人大吃一驚

迪士尼（Disney）真人版電影《花木蘭》（Mulan）由妮基卡蘿（Niki Caro）執導，請來一眾亞洲演員擔任主演，當中包括劉亦菲、甄子丹、鞏俐、李連杰、李截以及安佑森，《花木蘭》更是豪擲2億美元進行拍攝，近期頻頻曝光宣傳，未知是否力挽聲勢，為早前劉亦菲的「撐警言論」箍煲。

31歲的中韓裔女星Awkwafina憑電影憑催淚片《別告訴她》，封首位亞洲金球影后。（Getty Images）

民選鬥欽點

近日荷里活雜誌請來第77屆金球獎影后，韓裔女星奧卡菲娜（Awkwafina，林家珍）來訪問劉亦菲，其實該雜誌向來都以明星之間互相採訪為特點，但吊詭的是Awkwafina自獲封影女，網民不停指她才是飾演花木蘭的最佳人選，視為民選版。這是基於她外貌跟「花木蘭」相似，有齊丹鳳眼、小圓面、紅唇，甚至連條眉都一樣彎，讓人對她好感度大升。今次民選「花木蘭」對陣欽點「花木蘭」，似乎有點抽水成份。

一張對比圖話你知奧卡菲娜同花木蘭其實好似！（網上圖片）

訪問一開始就讓Awkwafina問劉亦菲是如何得到「花木蘭」的角色，她回應：「兩年前接到電話問我是否想試鏡，我就問自己能為這個故事帶來甚麼？即使是試鏡，也需要表現出一些獨特的東西，最後我確信自己有信心讓他們大吃一驚。」

其後奧卡菲娜再問到她拍攝《花木蘭》跟以往的電影有甚麼不同時，她指出所以事都完全不同，這次是一個全新的體驗，讓她很想了解「花木蘭」的世界，更說到：「我不單止想扮演她，更想成為她。」

劉亦菲揚言想成為「花木蘭」，跟她劃上等號。（《花木蘭》劇照）

要知道自己是誰

最後奧卡菲娜問劉亦菲，希望《花木蘭》對亞洲年輕女性有甚麼意義？她非常強調「自我」，「要知道自己想要甚麼、知道自己是誰、追逐夢想並且成為最好的自己是很重要，更希望觀眾睇戲是可以感受到。」加上作為一名演員，沒有甚麼喜歡不喜歡，做演員是她從小的夢想，也是現在的選擇，更希望是她永遠的選擇。