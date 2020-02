【哈利波特】「張秋」梁佩詩剪短髮變熟女　奪哈利初吻成眾矢之的

在蘇格蘭出生、父母為香港人的梁佩詩(Katie Leung),早年於《哈利波特》(Harry Potter)電影系列飾演哈利波特的初戀女友「張秋」而聲名大噪,更因奪走哈利的初吻曾遭惡意攻擊。 眨下眼已過十幾年,相信當年唱衰梁佩詩的「黑粉」早已放下仇恨,而當初的少女張秋,現在已是年過30的熟女,最近換上一頭短髮的她幾乎認唔出!

當年呢一吻真係好轟動。(電影截圖)

梁佩詩當年揮低3000,成功獲選扮演「張秋」一角,由2005年上映的《哈利波特:火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire),演到最後一集《哈利波特-死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2)。雖然梁佩詩戲份不多,但於《哈利波特—鳳凰會的密令》(Harry Potter and the Order of the Phoenix)奪走哈利波特初吻令人留下深刻印象。

重溫「張秋」照片

當年不少影迷不滿張秋與哈利波特的戀情,繼而攻擊梁佩詩本人,不過事隔多年後,梁佩詩談起這場吻戲時,指出最令她後悔的是剪了一個不滿意的髮型,「我希望我從來沒剪過這個髮型,這個恐怖的髮型!」此外,她亦提到不敢重看《哈利波特》系列,因為她會質疑的自己的表現。

拍罷《哈利波特》後,梁佩詩仍活躍於影視界,演過《迷幻列車2》(T2: Trainspotting)及成龍主演的中、英合拍片《英倫對決》(The Foreigner),。她在後者飾演成龍的女兒;而近兩年就演劇集為主。今年踏入33歲的梁佩詩,早已不是當年的清純少女形象,最近她把頭髮剪短,變得更成熟幹練,有不少網民話幾乎認不出她。