【哈利波特】「張秋」梁佩詩剪短髮變熟女　奪哈利初吻成眾矢之的

在蘇格蘭出生、父母為香港人的梁佩詩（Katie Leung），早年於《哈利波特》（Harry Potter）電影系列飾演哈利波特的初戀女友「張秋」而聲名大噪，更因奪走哈利的初吻曾遭惡意攻擊。 眨下眼已過十幾年，相信當年唱衰梁佩詩的「黑粉」早已放下仇恨，而當初的少女張秋，現在已是年過30的熟女，最近換上一頭短髮的她幾乎認唔出！

當年呢一吻真係好轟動。（電影截圖）

梁佩詩當年揮低3000，成功獲選扮演「張秋」一角，由2005年上映的《哈利波特：火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire），演到最後一集《哈利波特－死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）。雖然梁佩詩戲份不多，但於《哈利波特—鳳凰會的密令》（Harry Potter and the Order of the Phoenix）奪走哈利波特初吻令人留下深刻印象。

重溫「張秋」照片

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當年不少影迷不滿張秋與哈利波特的戀情，繼而攻擊梁佩詩本人，不過事隔多年後，梁佩詩談起這場吻戲時，指出最令她後悔的是剪了一個不滿意的髮型，「我希望我從來沒剪過這個髮型，這個恐怖的髮型！」此外，她亦提到不敢重看《哈利波特》系列，因為她會質疑的自己的表現。

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拍罷《哈利波特》後，梁佩詩仍活躍於影視界，演過《迷幻列車2》（T2: Trainspotting）及成龍主演的中、英合拍片《英倫對決》（The Foreigner），。她在後者飾演成龍的女兒；而近兩年就演劇集為主。今年踏入33歲的梁佩詩，早已不是當年的清純少女形象，最近她把頭髮剪短，變得更成熟幹練，有不少網民話幾乎認不出她。