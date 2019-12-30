【哈利波特】外媒爆華納計劃開拍全新續集　原班人馬回歸有望？

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影第一集《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）在2001年推出後，這個魔法世界隨即風靡全球，直到2011年才告一段落。 今日，有外國傳媒爆出一則讓人又興奮又震驚的消息，有傳華納兄弟正計劃推出《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）的續集。

《哈利波特》系列電影自從在2001年推出後，一直風靡全球。（《哈利波特－死神的聖物1》劇照）

據外媒報導，華納兄弟正計劃在《怪獸》（Fantastic Beasts）系列電影完結後，推出全新一集《哈利波特》電影銜接故事。根據該報導指出，全新一集的《哈利波特》電影將會是前八集的續集，並非重啟版。而新故事將發生在《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》20年之後。據了解，新一集《哈利波特》電影將以《Harry Potter and the Cursed Child》為基礎。

有傳新故事將以伏地魔的女兒為主。（《哈利波特－死神的聖物1》劇照）

其實小說《Harry Potter and the Cursed Child》在2016年已獲改編成舞台劇，並在英國倫敦舉行首映。故事聚焦在踏入中年的哈利波特，他在英國魔法社會的掙扎及其人生歷程。在原著小說中，劇本設定的時間點是2020年，但故事由2017年開始，即在《哈利波特－死神的聖物》（Harry Potter and the Deathly Hallows）事件發生後19年。至於今次新一集《哈利波特》電影，將保留原著的故事，並額外新增新元素。當中電影將圍繞伏地魔的女兒為主，講述她如何計劃復活其父親。

新一集電影或以Albus Severus Potter為重點，當時Albus Severus Potter由Arthur Bowen飾演。（《哈利波特－死神的聖物1》劇照）

除此之外，電影另一個重點將放在哈利波特的兒子Albus Severus Potter身上。根據原著小說，當時哈利波特帶著兒子Albus Severus Potter乘搭前往霍格華茲的列車。沿路Albus Severus Potter一直擔心自己會獲分配史萊哲林，可惜，他最後真的成為史萊哲林的學生，而這決定證明是一個正確的選擇。最後，該報導還指出，JK Rowling屬意由《哈利波特》電影系列最後四部的導演David Yates執導，他也是目前五部前傳作品的導演。雖然第四及第五部前傳電影沒有上映日期，但據原定計劃，第五部前傳作品定於美國時間2024年11月上映。

雖然華納兄弟及JK Rowling沒有回應相關傳聞，但相信不少粉絲樂於見到這個魔法世界能夠一直延續下去。