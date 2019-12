【哈利波特】外媒爆華納計劃開拍全新續集　原班人馬回歸有望？

《哈利波特》(Harry Potter)系列電影第一集《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Philosopher's Stone)在2001年推出後,這個魔法世界隨即風靡全球,直到2011年才告一段落。 今日,有外國傳媒爆出一則讓人又興奮又震驚的消息,有傳華納兄弟正計劃推出《哈利波特:死神的聖物Ⅱ》(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2)的續集。

《哈利波特》系列電影自從在2001年推出後,一直風靡全球。(《哈利波特-死神的聖物1》劇照)

據外媒報導,華納兄弟正計劃在《怪獸》(Fantastic Beasts)系列電影完結後,推出全新一集《哈利波特》電影銜接故事。根據該報導指出,全新一集的《哈利波特》電影將會是前八集的續集,並非重啟版。而新故事將發生在《哈利波特:死神的聖物Ⅱ》20年之後。據了解,新一集《哈利波特》電影將以《Harry Potter and the Cursed Child》為基礎。

有傳新故事將以伏地魔的女兒為主。(《哈利波特-死神的聖物1》劇照)

其實小說《Harry Potter and the Cursed Child》在2016年已獲改編成舞台劇,並在英國倫敦舉行首映。故事聚焦在踏入中年的哈利波特,他在英國魔法社會的掙扎及其人生歷程。在原著小說中,劇本設定的時間點是2020年,但故事由2017年開始,即在《哈利波特-死神的聖物》(Harry Potter and the Deathly Hallows)事件發生後19年。至於今次新一集《哈利波特》電影,將保留原著的故事,並額外新增新元素。當中電影將圍繞伏地魔的女兒為主,講述她如何計劃復活其父親。

新一集電影或以Albus Severus Potter為重點,當時Albus Severus Potter由Arthur Bowen飾演。(《哈利波特-死神的聖物1》劇照)

除此之外,電影另一個重點將放在哈利波特的兒子Albus Severus Potter身上。根據原著小說,當時哈利波特帶著兒子Albus Severus Potter乘搭前往霍格華茲的列車。沿路Albus Severus Potter一直擔心自己會獲分配史萊哲林,可惜,他最後真的成為史萊哲林的學生,而這決定證明是一個正確的選擇。最後,該報導還指出,JK Rowling屬意由《哈利波特》電影系列最後四部的導演David Yates執導,他也是目前五部前傳作品的導演。雖然第四及第五部前傳電影沒有上映日期,但據原定計劃,第五部前傳作品定於美國時間2024年11月上映。

雖然華納兄弟及JK Rowling沒有回應相關傳聞,但相信不少粉絲樂於見到這個魔法世界能夠一直延續下去。