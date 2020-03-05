周星馳對人歡笑背人愁？星爺不為人知的喜怒哀樂　一講婚姻即心灰

周星馳的喜劇至今依然流行於華語地區，就算是三十多年前上映的電影仍備受現在年輕人所追捧，當中熟背電影對白的亦不乏其人。周星馳電影歷久不衰，喜劇之王在畫面中未曾蒼老，但他在現實中早已滿頭白髮，讓不少影迷和粉絲心疼、憐惜。觀眾總是熟悉電影中那幽默、「無厘頭」的周星馳，而現實中的他又有多少人知道呢？自1990年《賭聖》成名至今，三十多年「喜劇之王」背後的喜、怒、哀、樂又是如何？今天就讓DailyView帶大家看看周星馳帶給大家歡樂的背後，是有著怎樣的一個故事吧！

鏡頭前的「喜」劇之王

周星馳以1990年《賭聖》成名後，成為香港票房的保證，屢破自己的票房紀錄。他主演的《賭聖》、《逃學威龍》、《審死官》和《唐伯虎點秋香》，分別是1990年至1994年香港年度最高票房，成為當之無愧的「喜劇之王」，確立「無厘頭」，其後只要掛有「周星馳」的電影，口碑與票房都會豐收。

周星馳以《少林足球》和《功夫》揚威海外，在國際間收穫盛名和大大小小的獎項。2003年《時代雜誌》以「亞洲英雄」稱呼周星馳，並報導：「如果東方有查理．卓別林的話，那就是周星馳。」

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因為認真而憤「怒」

﻿多年來關於周星馳的流言蜚語不斷，一些周星馳的舊同事、合作過的導演和演員都對他頗有微詞，不少人更是多次公開抱怨、批評他為人「難相處」，全因為周星馳會在片場罵人，態度亦相當不客氣。例如在拍攝《功夫》期間，洪金寶曾怒斥他：「不可以只把自己當人，其他的都當狗」。

如此多人公開批評周星馳，但他卻沒有回過話，亦沒有因而攻擊過任何人；眾多批評過他的人，也都不約而同地稱他是一個天才。周星馳的螢幕好搭擋吳孟達則幫他澄清過，周星馳其實是「對事不對人」。

在拍攝《功夫》期間，洪金寶曾怒斥周星馳：「不可以只把自己當人，其他的都當狗」。（《功夫》海報）

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戲外感情的悲「哀」

﻿身為一代喜劇之王，戲中不乏女伴的周星馳，在現實中卻孤立獨行。周星馳在各大訪問上總會被問及關於戀愛、結婚的問題，關於這個問題，他曾一臉落寞地說過：「我看應該沒機會了」，言語中充滿哀傷的情緒。

眾所周知，周星馳的兩段感情都相當不順遂，與朱茵相戀三年卻沒能修成正果，最終不歡而散，令人不禁想到經典電影角色紫霞仙子和至尊寶一般的悲劇結局；而後周星馳跟于文鳳相戀十三年，最後還是落得對簿公堂的下場。如今將近六十歲的他依然孑然一身，不禁令人鼻酸。

周星馳與朱茵相戀三年卻沒能修成正果，令人不禁想到經典電影角色紫霞仙子和至尊寶一般的悲劇結局。（《西遊記大結局之仙履奇緣》海報）

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堅持為觀眾帶來歡「樂」

周星馳自揚名海外及華人圈之後，便逐漸退居幕後。然而新推出的《新喜劇之王》等多部電影被許多人認為是在「炒冷飯」，亦有不少人批評他的作品已經失去他獨特的喜劇效果，諸多負面評價令他公開說出自己「江郎才盡」。

但事實上，周星馳近年的作品傾向討論一些世界性議題，如電影《美人魚》以喜劇形式探討環保議題，《新喜劇之王》則透過小人物的故事，訴說夢想的美好。「周星馳式」的「無厘頭」可能不會再頻繁出現在銀幕前面，但周星馳堅持為人們帶來歡樂的態度，將會一直以不同形式存在。

電影《美人魚》以喜劇形式探討環保議題。（《美人魚》海報）

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