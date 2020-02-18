【望夫成龍】周星馳最貼地動人演出　愈老土愈浪漫窩心

周星馳於上世紀90年代憑《賭聖》爆紅，自此被定型為喜劇演員，由星仔升呢做星爺，影響力遍及世界各地，成為港產片史上一大Icon。 星爺的笑片大家睇得多，但對其演出愛情電影應該印象不深，30年在賭桌上耀武揚威的他，原來亦拍了一部小品愛情片，仲相當溫馨窩心。

呢一幕幾浪漫，啲色調到《La La Land》咁。（電影截圖）

其實星爺初踏影圈時，憑《霹靂先鋒》的偷車賊一角勇奪金馬獎最佳男配角，大紅大紫前早已是個演技派，之後不出兩年就憑《賭聖》爆紅，該片成為年度票房冠軍，創下票房紀錄，周星馳的名字自此成為票房保證。1990年是星爺事業起飛的一年，一共有11部作品上映，其中《賭聖》與《賭俠》雄霸票房榜頭兩名，《咖喱辣椒》、《一本漫畫闖天涯》、《師兄撞鬼》及《無敵幸運星》等都相當受歡迎。

戲中吳君如為了周星馳仆心仆命卻被嫌棄，相當委屈。（電影截圖）

除了喜劇，同年星爺亦難得拍下一部愛情小品，跟吳君如在《望夫成龍》中飾演夫妻，當年斬獲1370萬票房，純文藝片中的奇葩。故事講述周星馳飾演的阿水跟吳君如飾演的阿娣本身是鄉下人，女方不理父親反對，誓要下嫁一事無成的男方，二人搬進城中在一間簡陋的板間房生活。幾經辛苦阿水覓得一份珠寶公司的工作，但需要兩萬元押金，阿娣暪著他去當舞女籌錢。

更多《望夫成龍》精彩畫面

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阿水努力工作，加上獲得太子女Nancy（關秀媚飾）賞識而平步青雲，事業平步青雲，細屋搬大屋生活得到改善。可是夫妻倆卻漸行漸遠，不再是鄉下仔的阿水，不滿阿娣甘心當個無知師奶，加上二人從來沒對外承認夫妻身分，最終因阿娣誤會阿水與Nancy有染而一走了知。

好Young嘅關秀媚。（電影截圖）

阿娣走後阿水方知後悔卻無力挽回，只好跟對他有意的Nancy一同到新加坡發展，但他跟Nancy講明跟阿娣的關係及拒絕對方。兩年過去，Nancy已有新戀情，而一直惦念著阿娣的阿水，重回二人最初同居的地方時偶遇阿娣，表明心跡的阿水獲得阿娣原諒，二人重修舊好。

作為女人，呢段真係睇到嬲嬲地。（電影截圖）

故事其實沒大新意，但勝在兩位主角演得自然，起初看見周星馳與吳君如走在一起，明明沒搞笑都覺得搞笑，但看下去就感覺到二人演得用心，由一起共患難到不能共富貴，平凡樸素的升斗市民經歷，卻更貼地更動人，這個面貌的星爺往後的難復見，假若看厭了無厘頭，回味這部簡單窩心的小品也不錯。