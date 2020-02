【花木蘭】劉亦菲首回應撐警言論引起的風波　談新冠肺炎態度謹慎

迪士尼動畫電影《花木蘭》(Mulan)重拍真人版,即將於下個月上映,近日主演劉亦菲與導演妮基卡蘿(Niki Caro)孖住一齊登上外媒雜誌封面。 劉亦菲早前曾經因為發表過「撐警言論」,激起網民不滿,發起罷睇《花木蘭》,今次劉亦菲就首次正面回應事件,而出生於中國湖北武漢的她,也有對近日新冠肺炎(武漢肺炎)的疫情發表意見。

劉亦菲早前曾經因為發表過「撐警言論」,激起網民不滿,今次劉亦菲就首次正面回應事件。(《花木蘭》劇照)

迪士尼全新動畫改編真人版電影《花木蘭》,由劉亦菲、甄子丹、鞏俐和李連杰等人主演,導演妮基卡蘿與劉亦菲最近登上《Hollywood Reporter》的雜誌封面,更證實電影的確豪擲2億美元。

+ 6 + 5 + 4

親身落場拍動作戲

導演大讚劉亦菲,即使他們有準備好替身演員在片場,但劉亦菲都親身上陣演出了百分之九十的動作戲,「騎馬、武術、舞劍、戰鬥等場面,她都接受了嚴格的訓練後,決定要親身落場,讓我們的拍攝成果很好。」更表示在很多動作鏡頭中,大家都可以清楚看到劉亦菲的樣子,強調不是靠替身上陣和鏡頭剪接。

出生於中國湖北武漢的她,表示沒有親朋好友親戚受病毒感染,對事件感到很沉重。(《花木蘭》劇照)

首度回應「撐警言論」

早前劉亦菲曾於微博發表過「撐警言論」,當時引起不少網民反感,甚至有人發起罷睇《花木蘭》電影,發起「#BoycottMulan」活動。在訪問中,劉亦菲也首度正面回應:「我認為這明顯地是一個非常複雜的情況,我也不是個專家,我只是真的希望事件能夠盡快解決。」她再補充說,「我認為這是一個非常敏感的狀況。」

(I think it's obviously a very complicated situation and I'm not an expert. I just really hope this gets resolved soon…“I think it's just a very sensitive situation. she added)

+ 4 + 3 + 2

現年32歲的劉亦菲生於中國湖北武漢,對於近日新冠肺炎(武漢肺炎),內地政府被指處理不當令疫情擴大,這次劉亦菲就表現比較謹慎,10歲時從武漢退學,隨母親遠赴美國紐約生活的她表示,沒有親朋好友親戚受病毒感染,提到世衛組織界定這次疫情為全球衛生緊急情況時,她說:「我甚至想起來都覺得很沉重,人們正在做正確的事情,他們都保持謹慎,我真的很感動。看看他們已經好幾個星期沒出來了,我真的很希望有奇蹟,這事情很快就會結束。」