【花木蘭】劉亦菲首回應撐警言論引起的風波　談新冠肺炎態度謹慎

迪士尼動畫電影《花木蘭》（Mulan）重拍真人版，即將於下個月上映，近日主演劉亦菲與導演妮基卡蘿（Niki Caro）孖住一齊登上外媒雜誌封面。 劉亦菲早前曾經因為發表過「撐警言論」，激起網民不滿，發起罷睇《花木蘭》，今次劉亦菲就首次正面回應事件，而出生於中國湖北武漢的她，也有對近日新冠肺炎（武漢肺炎）的疫情發表意見。

劉亦菲早前曾經因為發表過「撐警言論」，激起網民不滿，今次劉亦菲就首次正面回應事件。（《花木蘭》劇照）

迪士尼全新動畫改編真人版電影《花木蘭》，由劉亦菲、甄子丹、鞏俐和李連杰等人主演，導演妮基卡蘿與劉亦菲最近登上《Hollywood Reporter》的雜誌封面，更證實電影的確豪擲2億美元。

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親身落場拍動作戲

導演大讚劉亦菲，即使他們有準備好替身演員在片場，但劉亦菲都親身上陣演出了百分之九十的動作戲，「騎馬、武術、舞劍、戰鬥等場面，她都接受了嚴格的訓練後，決定要親身落場，讓我們的拍攝成果很好。」更表示在很多動作鏡頭中，大家都可以清楚看到劉亦菲的樣子，強調不是靠替身上陣和鏡頭剪接。

出生於中國湖北武漢的她，表示沒有親朋好友親戚受病毒感染，對事件感到很沉重。（《花木蘭》劇照）

首度回應「撐警言論」

早前劉亦菲曾於微博發表過「撐警言論」，當時引起不少網民反感，甚至有人發起罷睇《花木蘭》電影，發起「#BoycottMulan」活動。在訪問中，劉亦菲也首度正面回應：「我認為這明顯地是一個非常複雜的情況，我也不是個專家，我只是真的希望事件能夠盡快解決。」她再補充說，「我認為這是一個非常敏感的狀況。」

（I think it's obviously a very complicated situation and I'm not an expert. I just really hope this gets resolved soon…“I think it's just a very sensitive situation. she added）

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現年32歲的劉亦菲生於中國湖北武漢，對於近日新冠肺炎（武漢肺炎），內地政府被指處理不當令疫情擴大，這次劉亦菲就表現比較謹慎，10歲時從武漢退學，隨母親遠赴美國紐約生活的她表示，沒有親朋好友親戚受病毒感染，提到世衛組織界定這次疫情為全球衛生緊急情況時，她說：「我甚至想起來都覺得很沉重，人們正在做正確的事情，他們都保持謹慎，我真的很感動。看看他們已經好幾個星期沒出來了，我真的很希望有奇蹟，這事情很快就會結束。」