【逃出立法院】政府高官議員全部變喪屍　賴雅妍攞正牌大開殺界

台灣電影《逃出立法院》由鬼才王逸帆執導，這是他個人的首部長片，戲中更有凍齡美人賴雅妍以及禾浩辰主演。《逃出立法院》是一套充斥着政治嘲諷的荒誕喜劇，講述一眾立法委員和政府高官受到病毒感染，變成一群互相撕咬的喪屍，整個立法院即時變成喪屍鬥獸場，索性封院來個大滅殺！

台灣立法院日常混戰。（影片擷圖）

戲中以經常吵來打去的立法院為背景，看起來雖然可笑，但其實非常貼近現實，相信不少觀眾都會聯想起香港立法會掟杯、掟蕉等等的情況，試想像如果香港立法會有一日議員們都變成了喪屍又會怎樣呢？

今次電影以立法院的混戰作常日常開啟序幕，突然國家元首向立法院長吐了他一身，再對他發爛地撕咬，整個立法院瞬間陷入血腥混亂，而禾浩辰在戲中是個怯懦的新科立委，賴雅妍則是幫他輔選成功的強勢國會助理，兩人帶著僅存的人類，全力求生兼要打爆喪屍。

禾浩辰和賴雅妍今次肩負起打喪屍的重任。（《逃出立法院》電影劇照）

故事講男主角禾浩辰意外地當上了立委，而賴雅妍則是國會助理，但上任後第一件事不是立法，而是打喪屍。據知電影拍攝時，剛好炎夏，在取景的廢棄議場中又熱又焗，部分演員日日都浸在大量血漿中，又要拍攝埋身肉搏戲，不過賴雅妍透露最辛苦的其實是現場無水、電、冷氣等，就連去廁所都要走出拍攝現場，其實在現場環境拍攝十分刻苦。

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