《電影筆記》易手輝煌不再？　編輯部為編採獨立集體辭職

1951年由「法國影迷的精神之父」、「新浪潮電影之父」André Bazin等人創辦，在電影史上有舉足輕重地位的法國電影雜誌《電影筆記》（Cahiers du Cinéma）近日被收購，投資的新股東包括：銀行家、科技公司企業家以及電影製片人，雜誌編輯部認為此舉當中牽涉大量利益衝突，甚至威脅雜誌的獨立性，以及編採自由，於是編輯部15名編輯、作者隨即集體辭職，以表明態度。

《電影筆記》至今仍然每月出版，並每年選出「十大電影」。（網絡圖片）

《電影筆記》編輯部發表聲明，透露新股東曾對編輯部「下旨」，要求雜誌「重新關注法國電影」，評論風格亦要變得「友善」及「時髦」。對此編輯部堅決表示雜誌向來擔任重要的評論角色，立場明確，而當中最著名的評論文章就是由法國新浪潮代表導演杜魯福（François Truffaut）於1954年所寫的《法國電影的某種趨勢》（Une Certaine Tendance du Cinéma Français），尖銳地抨擊了法國電影的當時資產階級的狀況；而新股東提出的要求正正與《電影筆記》的宗旨背道而馳。

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1951年創刊的《電影筆記》是被影迷奉為聖經的電影雜誌，一直刊登尖銳且獨立的電影評論，亦率先提出「攝影機鋼筆論」、「作者論」、「場面調度」等如今著名的電影概念；《電影筆記》首批編輯團隊更在寫影評的同時，一邊拍電影，孕育出享譽盛名電影大師杜魯福（François Truffaut）、尚盧高達（Jean-Luc Godard）、伊力盧馬（Eric Rohmer）、利維特（Jacques Rivette）及查布洛（Claude Chabrol）等，寫下二十世紀電影史最輝煌的「新浪潮」（French New Wave）。

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