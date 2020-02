【小婦人．影評】非一般女性主義故事　唔貶低男性反而更好睇

《小婦人》是1868年由Louisa May Alcott所寫、家喻户曉的一本小說,故事敘述了四姐妹之間的生活瑣事,亦是作者自己的故事。《小婦人》作為一部經典文學作品,先後已被拍成電影七次,不少觀眾大概都會帶着同一個好奇走進戲院:到底這次由Greta Gerwig執導的版本會有什麼不同?Greta Gerwig的前作《不得鳥小姐》(Lady Bird)同樣是以女性角色為主,她在描寫感情上很是細膩,說成長的故事亦甚出色,令人對其新作有所期望。誰知道甫開場,出版社編輯就對來投稿的Josephine March(簡稱:Jo,Saoirse Ronan飾)說小說中的女性角色只能有兩種結局,其一是嫁人,其二是死亡,別無他選。看到這裏,筆者內心不禁在想:慘了!那麼早就定調,這不會是一部說教式的女性主義電影吧?然而當中卻是充滿驚喜。

2019版《小婦人》的Cast可謂十分強勁,除了有在《Lady Bird》中合作過的Saoirse Ronan與Timothée Chalamet,還有Emma Watson、Florence Pugh及Eliza Scanien。(電影海報)

在電影中着墨更多的其實正正是Greta Gerwig所擅長處理的成長過程,令角色們繼而作出選擇。喜歡去各種舞會以及社交派對的Margaret March(簡稱:Meg,Emma Watson飾)最後雖然放棄了自己喜歡的戲劇選擇了婚姻,但她卻沒有為了舒適生活而選擇那些達官貴人做另一半,反而是基於愛情選擇了一位窮老師,婚後的生活雖窮困,但卻體現了自由戀愛。一直被姑媽(Meryl Streep飾)認為是四姐妹中最聽話的Amy(Florence Pugh飾)最後同樣拒絕了自己不愛的貴族,選擇自己愛了七年的Laurie(Timothée Chalamet飾),她們均根據自己的經歷和意志為自己的人生作出決定。

另外《小婦人》亦沒有如其他女性主義電影般利用男性的強勢和高高在上來對比女性的弱勢,更沒有為了突出女性而貶低男性,兩者在電影中較平起平坐,沒有明顯的權力差距。在這部電影中以戲份最重的男性角色Laurie為例,他是個終日無所事事的富家子弟,但他卻可以與個性、背景均截然不同的四姐妹打成一片,更多時候是擔當陪伴的角色,形象正面。

Jo與Laurie在電影中的愛情線令不少觀眾為之惋惜。(劇照)

雖然在《小婦人》中,Meg與Amy兩姐妹皆應出版社編輯所言踏上婚姻之路,最小的妹妹Beth(Eliza Scanien飾)亦因染上猩紅熱離世。作為主角的Jo追求自由、不喜歡受到束縛,與傳統的淑女有一定差距的她說過:「I intend to make my own way in this world.(我想闖出自己的一片天)」根據原著,Jo在與教授結婚後育有下一代,相信這是作者Louisa May Alcott為了當年出版而對結局作出的妥協,因為她本人畢生沒有結婚;而在電影中,導演亦巧妙地安排了以極戲劇的方式去交代Jo與教授(Friedrich Bhaer飾)之間的愛情,至於二人的結局導演則選擇用留白的方式讓觀眾思考,這個某程度上是比較貼近現實的結局。