網傳第二代「狼人」演員曝光　又一位DC英雄過檔Marvel？

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曉治積曼（Hugh Jackman）飾演的「狼人」（Wolverine）稱得上是超級英雄電影史上最成功的角色，不過在2017年上映的《盧根》（Logan）後，曉治積曼已宣佈告別狼人。

此後，曾有不少繼任演員的相關消息傳出，最近又有新人選出現，這一位本身已是DC漫畫電影的超級英雄，若然消息屬實應該會好震撼！

2017年上映的《正義聯盟》口碑與票房佳，送走了超人與蝙蝠俠兩大主角。（電影截圖）

據外國媒體報導，《Marvel隊長》續集將會出現狼人，但由於曉治積曼早已宣布不再扮演這個角色，Marvel Studios需要另覓人選，該報道指出他們的理想人選竟然是對家DC漫畫電影的「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）。

重溫亨利卡維爾版超人

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由於《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）及《正義聯盟》（Justice League）連番失敗，賓艾佛力（Ben Affleck）版的蝙蝠俠已被叮走，而亨利卡維爾雖然未曾承認脫離DC，但幾乎肯定不會再扮演超人。

重溫經典狼人不同時期

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早前有消息指，《星球大戰》系列導演J.J. Abrams將會接手《超人》及《綠燈俠》電影，並將起用較年輕演員來符合羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）版的蝙蝠俠，所以亨利離開DC也是合情合理。此外，Marvel日前宣布4月出版的《Captain Marvel》漫畫將會出現狼人，仲有Monica Rambeau、Spider-Woman及Ms. Marvel等角色，電影或許會跟隨漫畫的劇情。

新《Captain Marvel》漫畫會有狼人出現。（漫畫封面）

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