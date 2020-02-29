網傳第二代「狼人」演員曝光　又一位DC英雄過檔Marvel？

曉治積曼（Hugh Jackman）飾演的「狼人」（Wolverine）稱得上是超級英雄電影史上最成功的角色，不過在2017年上映的《盧根》（Logan）後，曉治積曼已宣佈告別狼人。

此後，曾有不少繼任演員的相關消息傳出，最近又有新人選出現，這一位本身已是DC漫畫電影的超級英雄，若然消息屬實應該會好震撼！