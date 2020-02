【1917逆戰救兵】文學分析兩首抗爭名詩　警世經典跨越百年致自由

美國導演工會獎(Directors Guild of America Award)、美國製片工會獎(Producers Guild of America Award)、還有金球獎、英國影藝學院獎都將最佳電影頒給由Sam Mendes執導的《1917:逆戰救兵》(1917),讓這部電影成了奧斯卡大熱門,其中電影裡有兩段很美的詩句,烘托主角的現實困窘與心境感受。

第一段詩句:將軍給他們的忠告

第一段是在Schofield和Blake出發前,疑惑地請問Erinmore將軍(Colin Firth飾),為何要只派他們兩人呢?將軍給他們的忠告是:

Down to Gehenna, or up to the Throne, He travels the fastest who travels alone.

這是英國詩人吉卜林(Rudyard Kipling, 1865-1936)的詩句。原本在吉卜林的詩中,將軍引用的是這一段的下面兩行:

When the night is thick and the tracks are blind

A friend at a pinch is a friend, indeed,

But a fool to wait for the laggard behind.

Down to Gehenna or up to the Throne,

He travels the fastest who travels alone.