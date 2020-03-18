新冠肺炎｜《歌舞青春》女星言論遭圍剿　「隔離到7月似堆廢話」

新型冠狀病毒肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，世界各地的演藝界紛紛出錢出力聲援。可是《歌舞青春》（High School Musical）系列女星Vanessa Hudgens卻採取另類方法「聲援」，最終這個極端手法惹來不少批評，甚至有網民留言指她的「事業正式結束」。

Vanessa Hudgens因演出《歌舞青春》而為人認識。（《歌舞青春》劇照）

前《歌舞青春》女星Vanessa Hudgens早前在社交網絡平台Instagram上載一條她評論新型冠狀病毒肺炎的短片。該短片成功引起網民關注，也惹來網民嚴詞批評。當時她笑稱：「要（隔離）到7月聽起來像一堆廢話。」她續表示：「對不起，如果我染上這病毒，我會尊重它，但與此同時，就算每個人都染上了，是的，人總有一死，很可怕但（死亡）無可避免。我不知道，或許我現在不應該這樣說。」就是這段話，遭網民轉載並批評。

Vanessa Hudgens的新型冠狀病毒肺炎的短片非常惹火，遭網民圍剿。（Vanessa Hudgens Instagram 擷圖）

不少網民指不是「或許不應該這樣做」，而是「不應該這樣做」，恨批她非常輕佻及愚昧。甚至有網民表示，Vanessa Hudgens的態度，正正反應部份人無知的想法。最後有網民用Vanessa Hudgens的句子，暗嘲她事業完結也是「無可避免」。

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Vanessa Hudgens最後需要為她的輕佻而道歉，知道自己闖禍的她翌日立刻澄清：「這是一個瘋狂的時期，我正在家中自我隔離。我希望大家都跟我一樣留在家中全面隔離，並保持安全及頭腦清醒。我絕不會掉以輕心。我目前在家中，所以大家也留在家中。」

Vanessa Hudgens曾與Selena Gomez、Ashley Benson及Rachel Korine合作，而Vanessa Hudgens飾演的角色是一名冷漠及不負責任的學生。（《Spring Breakers》劇照）

現年31歲的Vanessa Hudgens，1998以歌手身份出道。在4年後，她殺入電視界，客串劇集《Still Standing》。一年後，她踏上大銀幕，獲邀參演《愛不回家》（Thirteen）。這作品雖然票房成績普通，但口碑卻不俗。當時《USA Today》盛讚電影是「近年最有影響力的任性青少年故事」。Vanessa Hudgens的事業開始走向巔峰，她終在2005年獲邀成為《歌舞青春》系列電影女主角。她之後因《歌舞青春》成功，同年推出她首張個人專輯《V》，而該專輯當時被雜誌《Billboard》讀者選為2007年最佳專輯第七名，她最新的作品包為《重案夢幻再重組》。

Vanessa Hudgens因拍攝《歌舞青春》系列電影而與Zac Efron成為戀人。（《歌舞青春3：畢業嘉年華》劇照）