【哈利波特】丹尼爾烈格夫自爆童星辛酸　兩個尷尬位令佢變成酒鬼

丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）因在哈利波特系列電影中飾演哈利波特而在全球爆紅，當年只有11歲的他在一夜之間無人不識。 但最近丹尼爾在接受BBC電台訪問時就透露，其實電影系列帶給他的影響並不是很正面，甚至有兩大原因讓他曾經酗酒，成為了一個酒鬼。

現年30歲的丹尼爾烈格夫從11歲開始在《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）飾演哈利波特，一演就演了這個電影系列10年。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

現年30歲的丹尼爾烈格夫從11歲開始在《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）飾演哈利波特，一演就演了這個電影系列10年，角色深入民心。最近，他在訪問中就公開了做童星的困難，他承認自己由拍攝哈利波特後，開始使用酒精，甚至酗酒。

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兩個主因令他靠酒精麻醉自己

「那時如果我們出去喝酒，我發現我會突然備受關注，這不是因為我是一個飲醉酒的男人，而是他們會覺得『哈利波特在酒吧喝醉了！』」這些目光和壓力令丹尼爾更不好受，他就會喝得更醉，借酒精逃避其他人的目光的閒言閒語。

除此之外，另一個讓他當時更迷上用酒精麻醉自己的是因為他在接近拍完《哈利波特》大結局時，開始擔心在《哈利波特》完結之後他還可以做些甚麼，他對自己的身分感到恐慌，不知道下一步怎樣做，所以他沒法保持清醒。加上，不少人在沮喪時，都會靠酒精，甚至吸毒去麻醉自己，而他也不慎愈來愈陷入酗酒當中。

丹尼爾烈格夫親解當年點樣因為演出哈利波特而成為一個酒鬼。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

結果丹尼爾如何戒掉酗酒的壞習慣，他透露是因為父母以及一班《哈利波特》的劇組朋友，「我幸運地遇到了一些關鍵人物，他們為我提供了很多建議並幫助我清醒頭腦。」現在的丹尼爾已經成功戒酒，「我迷失的時候，是因為他們給我新的角度，去審視自己的生活。在他對人生感覺最混亂的關鍵時刻，他們幫助了他。

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近年，大家都看到丹尼爾積極嘗試不同角色，希望盡早擺脫大眾對在《哈利波特》的定型，他接下舞台劇《戀馬狂》（Equus），大尺度到甚至裸體演出。之後他也接連演出不少獨立製作的小品電影，造型變化極大。在新戲《Escape from Pretoria》中，佬味極濃，甚至有網民笑指他在戲中的造型真的像「阿茲卡班的逃犯》」。