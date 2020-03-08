【哈利波特】佛地魔驚人謎團困擾粉絲近廿年　「哈利仔」親身解答

《哈利波特》（Harry Potter）電影系列雖然完結多年，但至今仍然風靡全球。飾演主角哈利波特的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）早前出席活動宣傳新戲《Escape To Pretoria》時，焦點落在19年前的《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）上。他回答了一條困擾影迷多年的問題，究竟是甚麼問題呢？

丹尼爾烈格夫主演的《Escape To Pretoria》，電影評價普通。（《Escape To Pretoria》劇照）

在《哈利波特：神秘的魔法石》中，當年初入學的哈利波特、榮恩及妙麗都認為石內卜就是佛地魔的盟友，並認為前者會透過魔法石讓後者獲得長生不死的生命，於是三人便決定要早過石內卜奪得此魔法石。可惜，在闖過種種難關後，哈利波特才發現，想獲得魔法石的人並非石內卜，而是教黑魔法防禦術的奎若（Quirinus Quirrell）教授，至於石內卜則一直暗中保護哈利波特。

奎若教授後腦勺上暗藏佛地魔。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

當奎若除下他的頭巾，並向哈利波特展示原來佛地魔一直都依附在其後腦勺上，苟延殘喘的活着。佛地魔試圖說服哈利波特把魔法石交給他，他還答應讓哈利波特已死的父母復活，但遭哈利波特拒絕。奎若隨即試圖殺死哈利波特，可是當他接觸到哈利波特時，其手化成塵土。於是，哈利波特雙手抓着奎若的臉，導致他迅間化成塵土消失，而佛地魔化成煙霧，並穿過哈利波特的身體逃走。

哈利波特、榮恩及妙麗起初認為石內卜是內奸，但原來奎若才是反派。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

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看似簡單不過的劇情，原來一直困擾了影迷將近20年。原來有粉絲想知道，奎若如何在不讓佛地魔窒息的情況下入睡。當哈利波聽到這問題後都相當驚訝，並表示：「這是甚麼？他晚上怎麼睡覺？」然而他續回答粉絲稱：「我要說他們唯一可行的方法就是打側睡，除非佛地魔不需要空氣，但我不確定。」他之後還認真解釋：「只要有空氣進入身體，即使前面睡著了，空氣仍然是會在身體周圍流動，所以我猜想，後腦勺上的佛地魔能從Ian Hart吸入的空氣中生存下來。」有趣的是，佛地魔能在紫色頭巾生存當時，沒理由輕易遭到窒息至死。