【哈利波特】佛地魔驚人謎團困擾粉絲近廿年　「哈利仔」親身解答

《哈利波特》(Harry Potter)電影系列雖然完結多年,但至今仍然風靡全球。飾演主角哈利波特的丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)早前出席活動宣傳新戲《Escape To Pretoria》時,焦點落在19年前的《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Philosopher's Stone)上。他回答了一條困擾影迷多年的問題,究竟是甚麼問題呢?