新冠肺炎｜《魔髮奇緣》又變預言動畫　10年前已講中今日疫情狀況

迪士尼（Disney）賣座動畫《魔髮奇緣》（Tangled）上映已經10年，近日有網民發現繼《阿森一族》成功神預言影帝湯漢斯（Tom Hanks）會被隔離後，原來10年前的《魔髮奇緣》都跟新冠肺炎（俗稱︰武漢肺炎）竟然有關係，成為第二套神預言動畫！

國王和皇后誕下金髮女嬰樂佩公主。（電影劇照）

老婦嘉芺夫人偷走樂佩公主，極貪戀她的頭髮。（電影劇照）

首先《魔髮奇緣》講述皇后吃下由神祕的花煮成的湯藥，順利誕下一名金髮女嬰樂佩沒有難產，而一名老婦嘉芺夫人得知樂佩的金髮擁有花的治療能力，但在剪下頭髮後就會變回啡色頭髮，所以決定偷走女嬰，將她困在與世隔絕的高塔之中，當成自己的女兒撫養長大。

樂佩公主被困的高塔是位於一個名為Corona（ 王冠）的村落。（電影劇照）

有網民突破盲腸發現樂佩公主被困的高塔是位於一個名為Corona（王冠）的村，更跟新冠肺炎（Coronavirus）同名，加上樂佩被困在高塔的遭遇就跟全球人們一樣，因為離開高塔（屋企）外面就是新冠肺炎（Corona），而大家現時正正就要好似坐監一樣安坐家中，人人都要被隔離遠離疫病，可惜的是大家身處的並不是華麗古堡。

點擊睇埋樂佩公主點抗疫：