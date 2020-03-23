【新冠肺炎】傳Harvey Weinstein確診　湯賀蘭感不適正在家中隔離

新型冠狀病毒（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，單在美國紐約州確診人數突破一萬宗。日前有外國傳媒報導，指因性侵罪成而入獄的前荷里活監製Harvey Weinstein確診新冠肺炎。然而其經理人及律師向雜誌《Variety》稱，目前沒有收到相關消息，更無法證實這消息。

荷里活前電影監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）涉嫌性侵犯多名女星，觸發一股全球反性侵運動。（視覺中國）

據外國傳媒《The Niagara Gazette》報導，紐約州溫德監獄一位匿名工作人員指出，獄中有兩名新冠肺炎的確診者，其中一名是正在服刑的Harvey Weinstein。消息傳出後，另一外國媒體《The Daily Beast》指出，從沒有聽過相關消息。而紐約懲教署（The New York Department Of Corrections）確認有兩名在溫德監獄服刑的囚犯確診新冠肺炎，但基於隱私原因沒有披露患者姓名。

Harvey Weinstein因性侵醜聞而眾叛親離，連太太Georgina Chapman亦跟他離婚。（Getty Images）

對此，Harvey Weinstein的經理人及律師向外國傳媒《Variety》稱，目前沒有收到相關消息，更無法證實這消息。其他接近Harvey Weinstein的人士都沒有聽說有關消息，還指出Harvey Weinstein入獄以來一直保持類似隔離的狀態，相信並不是感染新冠肺炎。據了解，目前Harvey Weinstein移送至隔離醫療區治療。

可是，有知情人士向《華盛頓郵報》供稱，其實Harvey Weinstein在上周三送到監獄時，早已感染了新冠肺炎。有傳他是在判刑前，於紐約市的Bellevue醫院接受心臟病及高血壓的檢測時，感染肺炎病毒。

Harvey Weinstein的性醜聞震撼全球。（資料圖片）

除此之外，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）日前在Instagram上載一條短片，他指出感到不舒服，但他不認為自己感染了新冠肺炎。他稱：「我今天病得很重，但我不認為自己染上冠狀病毒，但我額外採取了預防措施。我正在家中自我隔離。」之後，他又上載另一條短片，指在疫情肆虐下，大部份超級市場的日用品都被搶空，湯賀蘭也指出他買不到雞蛋。為了解決問題，他決定由源頭入手，從今開始在家中養雞。

「蜘蛛俠」湯賀蘭早前指自己感到非常不適，但認為自己沒有染上新冠肺炎。（Tom Holland Instagram 擷圖／《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

另外，《變形金剛：殲滅世紀》英國女星Sophia Myles早前證實，其67歲父親因新冠肺炎不幸病逝。而她與父親臨終前拍下的最後一張照片，也讓網民非常動容。她在Twitter寫道：「Peter Myles安息吧！我的父親在幾個鐘前病逝，是新冠肺炎帶走的。」