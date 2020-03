【新冠肺炎】疫情肆虐歐美各國　傳Marvel Studios宣布無限期停工

新型冠狀病毒(俗稱:武漢肺炎)肆虐全球,不少電影上映無期。此外,鑑於歐美各國目前疫情非常嚴重,有見及此,不少電影拍攝工作已經暫停。據了解,Marvel Studios無限期停止所有拍攝工作,直到「全球環境許可」才會復工,Marvel電影宇宙第四階段可謂多災多難。

Marvel電影宇宙第四階段首部電影《黑寡婦》押後上映,未知會否打亂Marvel Studios的計畫。(《黑寡婦》劇照)

Marvel電影宇宙不斷擴充,今年還延伸至電視劇,三部劇集都同時拍攝中。可是,在過去數周,歐美等國疫情非常嚴重,不少作品,如《The Matrix 4》及新版《蝙蝠俠》(The Batman)已經叫停。早前有外國傳媒傳出,因應新型冠狀病毒的關係,Marvel的製作需要「暫停四星期」。可是,日前傳來新消息,指Marvel Studios將無限期暫停所有製作,並解散部份幕後製作人員。

有消息人士指出,《黑寡婦》押後上映並不會影響MCU時間線。(《黑寡婦》劇照)

據Murphy's Multiverse指出,Marvel Studios向所有工作人員發出電郵,表示當初計劃在一個月內復工的計畫已經不可行,因此Marvel Studios需要實行新措施。據Charles Murphy稱,Marvel Studios的電郵有三項重點。第一是《The Falcon and The Winter Soldier》、《WandaVision》及《Loki》三部劇集將無限期押後,並告知劇組在「全球環境許可」下才會復工。

早前才有首批片場照流出的《Loki》,其拍攝工作即時暫停。(影片擷圖)

除了復工遙遙無期外,所有劇組從下月3日起,即時解散,這意味著他們不再負責其特定項目。最後,如果製作無限期延遲的話,除了影響電視劇外,電影同樣受到影響,《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)都會押後拍攝。Charles Murphy續指出,《奇異博士2》(Doctor Strange: In the Multiverse of Madness)、《蜘蛛俠3》(Spider-Man 3)及《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)的製作暫時會否受影響還是未知之數。而「蜘蛛俠」湯賀蘭則在早前確認《蜘蛛俠3》將在7月於亞特蘭大開拍。

原定於今年在Disney+上線的《WandaVision》,能否趕得上拍攝進度,在今年播放呢?(影片擷圖)

至於早前已宣布押後上映的《黑寡婦》(Black Widow),有知情人士向外國傳媒《Variety》稱:「延期《黑寡婦》不會影響MCU的時間線。」可是,這位知情人士如何得知消息則無從稽考。目前許多電影及電視劇都因受疫情影響而停工,希望疫情可以盡快解決。