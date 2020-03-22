【新冠肺炎】疫情肆虐歐美各國　傳Marvel Studios宣布無限期停工

新型冠狀病毒（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，不少電影上映無期。此外，鑑於歐美各國目前疫情非常嚴重，有見及此，不少電影拍攝工作已經暫停。據了解，Marvel Studios無限期停止所有拍攝工作，直到「全球環境許可」才會復工，Marvel電影宇宙第四階段可謂多災多難。

Marvel電影宇宙第四階段首部電影《黑寡婦》押後上映，未知會否打亂Marvel Studios的計畫。（《黑寡婦》劇照）

Marvel電影宇宙不斷擴充，今年還延伸至電視劇，三部劇集都同時拍攝中。可是，在過去數周，歐美等國疫情非常嚴重，不少作品，如《The Matrix 4》及新版《蝙蝠俠》（The Batman）已經叫停。早前有外國傳媒傳出，因應新型冠狀病毒的關係，Marvel的製作需要「暫停四星期」。可是，日前傳來新消息，指Marvel Studios將無限期暫停所有製作，並解散部份幕後製作人員。

有消息人士指出，《黑寡婦》押後上映並不會影響MCU時間線。（《黑寡婦》劇照）

據Murphy's Multiverse指出，Marvel Studios向所有工作人員發出電郵，表示當初計劃在一個月內復工的計畫已經不可行，因此Marvel Studios需要實行新措施。據Charles Murphy稱，Marvel Studios的電郵有三項重點。第一是《The Falcon and The Winter Soldier》、《WandaVision》及《Loki》三部劇集將無限期押後，並告知劇組在「全球環境許可」下才會復工。

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早前才有首批片場照流出的《Loki》，其拍攝工作即時暫停。（影片擷圖）

除了復工遙遙無期外，所有劇組從下月3日起，即時解散，這意味著他們不再負責其特定項目。最後，如果製作無限期延遲的話，除了影響電視劇外，電影同樣受到影響，《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）都會押後拍攝。Charles Murphy續指出，《奇異博士2》（Doctor Strange: In the Multiverse of Madness）、《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3）及《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）的製作暫時會否受影響還是未知之數。而「蜘蛛俠」湯賀蘭則在早前確認《蜘蛛俠3》將在7月於亞特蘭大開拍。

原定於今年在Disney+上線的《WandaVision》，能否趕得上拍攝進度，在今年播放呢？（影片擷圖）

至於早前已宣布押後上映的《黑寡婦》（Black Widow），有知情人士向外國傳媒《Variety》稱：「延期《黑寡婦》不會影響MCU的時間線。」可是，這位知情人士如何得知消息則無從稽考。目前許多電影及電視劇都因受疫情影響而停工，希望疫情可以盡快解決。