新冠肺炎｜《上氣》復工無期　梁朝偉寧願留澳洲滑浪行山避免隔離

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)全球肆虐,澳洲全國確診病例為874宗,當中有7人死亡,澳洲日前已宣布封關,所有入境的外籍旅客必須自我隔離14日,目前Marvel Studio電影《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)劇組仍留在澳洲當地隨時等開工,而梁朝偉亦一早已在澳洲當地準備。