新冠肺炎｜《上氣》復工無期　梁朝偉寧願留澳洲滑浪行山避免隔離

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球肆虐，澳洲全國確診病例為874宗，當中有7人死亡，澳洲日前已宣布封關，所有入境的外籍旅客必須自我隔離14日，目前Marvel Studio電影《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）劇組仍留在澳洲當地隨時等開工，而梁朝偉亦一早已在澳洲當地準備。

不少上氣粉絲開始製作電影主視覺，一名IG網友「apexform」就以梁朝偉、劉思慕以及反派滿大人所率領的十環幫為元素，開始設想可能有的元素。（apexform@IG）

早前有消息指出《上氣》當中有一名製片的朋友確診中招新冠肺炎，加上導演Destin Daniel Cretton的太太剛誕下寶寶，所以劇組決定讓第一組先行停工，導演就在醫生的建議下先行自我隔離，正在等候檢驗報告出爐，第二組仍在工作中。

而男主角劉思慕月初都講到相信很快就會再開工，不過由於近日當地的確診數字直線上升，電影公司已通知劇組暫停所有拍攝，澳洲聯邦政府同樣下令禁止500人以上的戶外集會。

梁朝偉選擇留在澳洲等復工。（Marvel圖片）

有消息指出梁朝偉暫時不用拍攝，但也未有返港，選擇繼續留在澳洲一邊休息，一邊等復工，加上因疫情的問題，梁朝偉覺得返港要梁朝偉，等到電影公司通知復拍時，過去澳洲後又要再隔離14日，寧願留在澳洲等比較好，反正在澳洲不悶，既可以滑浪又可以行山，去大自然地方休息身心。

不過由於澳洲聯邦政府已下令禁止500人以上的戶外集會，但民眾忽視政府的勸籲，照樣湧到Bondi和鄰近的海灘玩水曬太陽，迫得悉尼的東區的瓦佛利（Waverley）市議會21日宣布全面關閉Bondi、Bronte和Tamarama三大海灘，避免群聚感染及防堵疫情擴散。