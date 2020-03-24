【鐵甲奇俠】傳羅拔唐尼回歸MCU　設定會令粉絲跌眼鏡

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羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的鐵甲奇俠（Iron Man）在去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中壯烈犧牲，為他在MCU的旅程畫上句號。

全世界的粉絲都對鐵甲奇俠依依不捨，希望他能夠再次在大銀幕上出現，近日有消息指羅拔唐尼與Marvel Studios斟回巢，但出場方式未必如大家所想的理想。

《Ironheart》漫畫系列不算太受歡迎。（漫畫圖片）

其實早於去年9月，有可靠消息指Marvel Studios邀請羅拔唐尼加入劇集《Ironheart》，原著漫畫中講述一名15歲黑人少女偷取鐵甲奇俠的技術，而因為一些原因，Tony Stark允許她使用這些技術。據悉，羅拔唐尼只會獻聲扮演Ironhear的人工智能系統，像Paul Bettany及Michelle King聲演的JARVIS與EDITH般。

重溫鐵甲奇俠歷年精彩場面

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不過外媒認為，《Ironheart》會否開拍仍是未知之數，因為主角是個沒特殊能力的普通少女，用上鐵甲奇俠的技術更像個未成年的軍人，而最近Marvel漫畫亦宣布要禁止未成年超級英雄，除非有年長的超級英雄傍住，鐵甲奇俠再出場亦是有必要，可是「不見其人、只見其聲」的設定，應該令很多粉絲失望。

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