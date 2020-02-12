羅拔唐尼被細路刁鑽問題考起　扮演鐵甲奇俠關鍵喺條底褲度？

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）自從在2008年成為超級英雄後，其話題一直都離不開鐵甲奇俠。雖然他在去年終於卸任，並在今年推出後鐵甲奇俠首部作品《怪醫D老篤》（Dolittle）。雖然如此，但圍繞羅拔唐尼的話題仍然是關於超級英雄。

羅拔唐尼指這是他收過最好的生活蛋糕。（BBC Radio 1 影片擷圖）

羅拔唐尼早前接受BBC廣播一台的訪問，當時主持問到羅拔唐尼如果他不是鐵甲奇俠的話，他最想演的會是哪個Marvel超級英雄呢？沒想到，羅拔唐尼的答案非常有驚喜。

羅拔唐尼都曾幻想自己可以成為蜘蛛俠，並指這是一般美國小孩的幻想。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

在錄音節目前，主持率先收集了由兒童所提出的問題，當中有小孩問羅拔唐尼在家時，是否也會模仿鐵甲奇俠。當時羅拔唐尼指出，他曾在家中模仿鐵甲奇俠。他稱：「回到試鏡時的日子，我會站在鏡前，並問自己我是否能跟他（Tony Stark）一樣這麼有自信？所以我當自己是鐵甲奇俠，並模仿這角色。」最終他也如願獲得了Tony Stark這角色。

羅拔唐尼最後竟然放棄蜘蛛俠，而選擇成為鷹眼。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

之後，羅拔唐尼被問到如果未能成為鐵甲奇俠，最想演又會是哪個角色呢？羅拔唐尼指出他第一個想法曾是蜘蛛俠。他稱：「很難想像會有一個美國男孩沒有想像過自己就是蜘蛛俠。」然而之後羅拔唐尼補充，並稱：「不過，現在回頭看，而且我也是謝洛美維納（Jeremy Renner）的粉絲，而他的演出，特別是變成浪人（Ronin）時，非常有型，所以我會說鷹眼一是我的選擇。」

羅拔唐尼稱他擁有一條他原創的鐵甲奇俠內褲。（BBC Radio 1 影片擷圖）

最後，有小孩問羅拔唐尼最喜歡的內褲，還問他會否連續穿兩天。羅拔唐尼承認他擁有一條他原創的鐵甲奇俠內褲，但他表示：「我永遠不會連續穿著兩天。」